Cuma Raporu #25: Galaxy A9 fiyatı, kota konusu ve diğerleri

Cuma Raporu #25: Galaxy A9 fiyatı, kota konusu ve diğerleri

23 Kasım, 2018 Cuma Raporu, VİDEO 0 yorumlar

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Cuma Raporu #25 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

Cuma Raporu #25 haberleri

Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı açıklandı – Cihazın fiyatı 4299 TL olarak açıklanırken, 500 TL’lik hediye çeki kampanyası mevcut.

Turkcell’den AKN açıklaması – Şirket tüm abonelerine kota uygulamasını kaldıracağını açıkladı.

Netflix’ten Beren Saat’li dizi geliyor -Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Hakan: Muhafız (The Protector) yerli orijinal dizisinin ardından şimdi de Beren Saat’in başrolünde olacağı yeni bir yerli dizi daha duyuruldu.

Xiaomi Black Shark ülkemizde satışa çıktı – Cihaz Vadistanbul AVM‘de yer alan Mi Shop ile birlikte Evofone‘un online satış kanallarında satışta.

Honor 10 Lite duyuruldu – ‘Damla çentik’ ile gelen cihaz Kirin 710 ile geliyor.

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