MediaTek, MediaTek Dimensity Geliştirici Konferansı (MDDC) kapsamında, son teknoloji Dimensity yonga sistemlerinden Dimensity 9300+ SoC’yi tanıttı. Aynı etkinlikte, Dimensity 8300 SoC’nin indirgenmiş versiyonu olan Dimensity 8250 SoC’nin de özellikleri ve kullanım alanlarına dair bilgiler paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan OPPO Reno 12 modelinin, Dimensity 8200 Star Speed Edition olarak da bilinen Dimensity 8250 SoC’yi kullanacak ilk cihaz olacağı konuşuluyor.

Dimensity 8250 SoC’nin, TSMC’nin 4nm işlem teknolojisini kullanarak üretildiği ve 3,1 GHz’e kadar hızla çalışabilen 1 x Arm Cortex-A78 prime çekirdek, 3,0 GHz’de 3x Arm Cortex-A78 performans çekirdekleri ve 2,0 GHz’de 4x Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeklerini içerdiği belirtiliyor. Ayrıca, bu yonga, Mali-G610 MC6 grafik birimiyle donatılmış olup Dimensity 8200 ile aynı grafik performansını sunuyor.

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Söylentilere göre, OPPO Reno 12 Pro modeli ise MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed Edition’ı kullanacak. Her iki yonga da, tamamen geliştirilmiş MediaTek Star Speed Engine teknolojisine sahip olacaklar.

MediaTek Star Speed Engine, güçlü bilgi işlem kontrol yetenekleri, hassas sistem izleme ve ağ kalitesi izleme sistemleri gibi temel teknolojileri kullanarak oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji sayesinde, oyun geliştiricilerinin daha gerçekçi grafikler ve daha hızlı tepki süreleriyle oyunculara daha iyi bir deneyim sunması hedefleniyor.

Geçen yılın Kasım ayında tanıtılan Reno11 ve Reno11 Pro modelleri, MediaTek Dimensity 8200 ve Snapdragon 8+ Gen 1 SoC’leri kullanıyorlardı. Ancak, bu kez her iki OPPO Reno 12 modeli de MediaTek yongalarıyla güçlendirilmiş durumda. Dolayısıyla, Snapdragon destekli bir Reno12 Pro+ modelinin olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu durum, akıllı telefon piyasasında heyecan uyandırıcı bir gelişme olarak kabul ediliyor.