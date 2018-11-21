Turkcell Superonline, 1 Ocak itibariyle tüm abonelerinden AKK’yi kaldırıyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar ile 1 Ocak 2019 tarihinde son bulacak olan AKK (Adil Kullanım Kotası) ya da AKN (Adil Kullanım Noktası) uygulamasına Turkcell’den şartsız destek geldi.

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AKK’siz yeni yıla günler yaklaşırken internet servis sağlayıcıları tarafından bir bir AKK’siz uygulamalar hakkında detaylar veriliyor. İlk olarak Türk Telekom tarafından gelen açıklamada AKK kalması ile mevcut kullanıcılarına hediye internet gibi bilgiler ortaya çıkarken, TürkNet ve Millenicom gibi alternatif firmalar ise hali hazırda kaldırdıkları AKK uygulamasında bir değişiklik yapmadan sınırsız internet hizmetini vermeye devam edeceklerini açıklamışlardı.

Şimdi ise Turkcell’den gelen açıklama ile BTK kararı sonrası 1 Ocak 2019 tarihinde kaldırılacak olan AKK/AKN durumunu tüm yeni ve mevcut abonelerine uygulayacaklarını açıkladı. Böylece tüketicilerin de beklediği gibi mevcut paket ve ücreti 1 Ocak’tan sonra da devam ettirecek olan Turkcell, AKK sınırını kaldırarak kullanıcılarına olması gereken sınırsız internet hizmetini sunacak.

Konu hakkında bilgi veren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, yeni döneme geçerken kafa karışıklığı yaratmadan gerçek limitsiz internet kullanımı yaşatacaklarını belirterek, “Dijital altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibariyle Turkcell’li iki milyondan fazla ev ve işyerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK’sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK’li tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK’sız internet dünyasına geçiriyoruz” dedi.