Xiaomi Black Shark, yarın ülkemizde satışa çıkıyor!

Xiaomi Black Shark modeli, yarın itibarıyla Vadistanbul AVM‘de yer alan Mi Shop ile birlikte Evofone‘un online satış kanallarında satışa çıkıyor. Normal şartlarda satış fiyatı 4.799 TL olacak telefon, üç gün boyunca sürecek indirim kapsamında %15 indirimli yani 3.999 TL fiyatla satılacak.

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Xiaomi Black Shark özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin oyun odaklı Black Shark modeli Snapdragon 845 işlemcisi, özel sıvı soğutma sistemi, Quick Charge 3.0 desteğiyle birlikte 4000 mAh batarya kapasitesi gibi teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Teknik özelliklerden önce tasarımına baktığımızda siyah ve yeşil renklerle harmanlanmış, oyuncuların ilgisini çekecek özel bir tasarım anlayışı dikkat çekiyor. Kutu içeriğinden oyun oynarken kullanabileceğiniz özel bir oyun kontrolcüsü çıkıyor. Telefonu bu kontrolcüye bağlayarak mobil oyunları çok daha rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

5.99 inç boyutlu ekranda 1080 x 2160 çözünürlük ve IPS panel kullanılıyor. Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alan cihazda 6 GB veya 8 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı seçeneği sunuluyor. Kamera tarafında ise 12 MP + 20 MP çift arka kamera yer alırken, ana kamerada F/1.7 diyafram değeri mevcut. Ön kamerada ise F/2.2 diyafram değerine sahip 20 MP‘lik bir ön kamera mevcut. Son olarak cihazda QC 3 destekli 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.

Bu arada ülkemizde 6 GB RAM ve 128 GB depolama olan sürüm satılacağını belirtelim.