Dreame, 3-12 Mayıs tarihleri boyunca geçerli olacak Anneler Günü kampanyası kapsamında robot süpürge satın alımlarına özel Hair Glory, Hair Straightener veya Hair Gleam saç bakım ürünlerinden birini hediye ediyor.

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Ev temizlik ürünleri üreticisi Dreame Technology, Anneler Günü’ne özel düzenlediği kampanya çerçevesinde 3-12 Mayıs tarihleri arasında çöp boşaltma istasyonlu üç modelinden birisini alana, saç bakımı ürünü hediye ediyor

Kampanya hakkında konuşan Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer; “Dreame olarak hayatı kolaylaştıran teknolojilerle ev içi temizliği herkes için zahmetsiz hale getirmek her zaman birincil önceliğimiz oldu. Anneler Günü gibi önemli bir günde de robot süpürgelerimizle saç bakım ürünlerimizi bir araya getirerek tüketicilerimiz için ilgi çekici olacağına inandığımız özel bir kampanya kurguladık.” dedi.

Dreame’nin Hepsiburada, Trendyol, Mediamarkt ve Teknosa satış noktalarında geçerli olacak kampanyası kapsamında, şirketin Türkiye’de satışa sunduğu en üst modeli L20 Ultra temizlik robotunu alan herkes, Hair Glory model saç kurutma makinesi veya Hair Straightener saç düzleştiricilerinden birisini hediye olarak seçebilecek. Dreame’nin Türkiye’de satışa yeni sunduğu L10s Pro Ultra modeli robot süpürgesini alanlar da yine Hair Glory veya Hair Straightener ürünlerinden birisini seçebilecek. L10 Ultra modelini satın alanlara Hair Gleam saç kurutma makinesi, L10s Ultra satın alımlarına ise Hair Glory veya Hair Straightener hediye edilecek.

Ayrıca L10s Pro ürünü de, kampanya dönemi boyunca 16.999₺ yerine 12.999₺’den satışa sunulacak. Bu fırsat diğer satış noktaları ile birlikte Vatan Bilgisayar’da da geçerli olacak. Sınırlı sayıda ürün stoku ile 3-12 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, fırsatı yakalayan tüketiciler hem temizlik süreçlerini otomatik hale getirecek, hem de saç bakımları için muhteşem hediyelerden birisinin sahibi olacak.

L20 Ultra özellikleri

Dreame Technology’nin 2023 yılındaki en üst seviye robot süpürgesi olan 7.000 pa emiş gücüne sahip L20 Ultra, DuoScrub paspaslama sistemi ve yapay zeka sürücülü MopExtend teknolojisi ile evinizin süpürmenin yanında eşsiz bir paspaslama deneyimi de sunuyor. 3.2 litrelik çöp torbası kapasite ve 4.5 litrelik su tankları ile 75 güne kadar el değmeden temizlik yapabiliyor.

Akıllı navigasyon, nesnelerden kaçınma, merdiven algılama, yüksek eşikleri geçebilme ve paspaslarını kaldırabilme veya istasyonda bırakma özellikleri ile temizlik için ayırdığınız zamanı olabildiğince azaltıyor.

L10s Pro Ultra özellikleri

Türkiye’de satışa yeni sunulan dreame L10s Pro Ultra da 7.000 Pa yüksek emiş gücüne sahip. Yüksek performanslı pil ömrünü sahip bu model 205 metrekare alanı tek bir şarj ile süpürebiliyor. Çift paspas sistemine sahip L10s Pro Ultra’nın paspasları da kenara doğru açılıp temizlik yapma özelliğine sahip MopExtend teknolojisine sahip. Akıllı nesne tanıma ve 3D yapılandırılmış ışık özellikleri sayesinde 55’ten fazla nesneyi tespit edip, temizlik yaparken bu nesnelerin etrafından dolaşıyor.

L10 Ultra özellikleri

LİDAR navigasyona sahip dreame L10 Ultra modeli de yine hem paspas hem süpürme özelliklerine sahip bir robot. 5.300 Pa emiş gücü ile temizlik yapan robot, 60 gün boyunca sizin bir müdahaleniz olmadan ev temizliği yapabiliyor. Dreamehome uygulaması ile komut edilen bu robotlar, hızlı haritalama özellikleri ile evinizin haritasını çıkartabiliyor, evinizi bölümlere ayırmanızı ve istediğiniz bölgede istenilen şekilde temizlik yapılmasına olanak tanıyor.

İşte hediyeler

Dreame’nin Anneler Günü kampanyası çerçevesinde sunduğu hediyeler Hair Glory ve Hair Gleam saç kurutma makineleri dört sıcaklık ve iki hız ayarı ile saçlarınıza zarar vermeden kurutabiliyor. Dakikada 110 bin devir hızına sahip bir motora sahip kurutucular farklı hava akış hızlarına sahip. Saç düzleştirici ürünü Hair Straightener ise üç farklı ısı seviyesi ile saçınızı hızlı ve kolayca şekillendirmenize olanak tanıyor.