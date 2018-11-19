Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı ve kampanyası açıklandı

Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı ve cihazla ilgili Samsung Türkiye‘nin ön sipariş kampanyası açıklandı. Bildiğiniz gibi dünyanın dört arka kameralı ilk akıllı telefonu olan model, geçtiğimiz günlerde ülkemizde gerçekleştirilen lansman ile tanıtılmıştı. Lansmanın ardından Galaxy A9 fiyatı 4299 TL olarak açıklandı.
İlginizi çekebilir: Galaxy A9 ön inceleme
Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı ve ön sipariş kampanyası
19 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılan Samsung yetkili satış noktaları ve yetkili online satış kanallarından yeni Galaxy A9’u satın alanlar, 20 Aralık tarihine kadar shop.samsung.com/tr/galaxy-a9-hediye-ceki internet adresinden üye olarak form doldurmak suretiyle belirtilen kampanya koşullarını yerine getirdiklerinde, Samsung Online Mağaza’daki (shop.samsung.com/tr) giyilebilir cihazlar, tabletler,ve aksesuarlar ürün gruplarında geçerli 500 TL (KDV Dahil) değerinde hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak.
Stoklarla sınırlı kampanyaya ait detaylar 19 Kasım tarihinde samsung.com/tr’den ve shop.samsung.com/tr’den duyurulacak.Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4299 TL olarak açıklanan Galaxy A9; Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı renk seçenekleri ile satılacak.
Galaxy A9 özellikleri
|Ekran
|6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080×2220
*Ekran ölçümü yuvarlak köşeler hesaba katılmaksızın, tam köşegen ölçümü alınarak yapılmıştır.
|Kamera
|Arka: dört kamera
– Ana Kamera: 24MP AF, F1.7
– Telefoto: 2X optik zum, 10MP AF, F2.4
– Ultra Geniş: 120°, 8MP, F2.4
– Derinlik: 5MP, F2.2
Ön: 24MP, F2.0
|Kasa
|162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g
|AP
|Sekiz Çekirdek (2 adet 2.2GHz + 6 adet 1.8GHz)
|Hafıza[3]
|6GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (512GB’a kadar)
|Pil
|3,800mAh*
* Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen tipik değer. Tipik değer IEC 61960 standardına göre test edilen batarya numuneleri arasındaki kapasite sapması dikkate alınarak hesaplanmış ortalama değerdir. Anma (asgari) kapasitesi 3,720 mAh’dir. Gerçek batarya ömrü ağ ortamına, kullanım kalıbına ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.
|OS
|Android 8.0 (Oreo)
|Ağ
|3CA, LTE Cat.9
|Bağlantı
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MIMO,Bluetooth® v 5.0 (LE, 2Mbps’e kadar), ANT+, USB Tip-C, NFC, Konum (GPS,Galileo*, Glonass, BeiDou*)
* Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|Sensor
|İvmeölçer, Parmak izi Sensörü, Yükseklik Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|Ses
|MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
|Video
|MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Cevap Yazın: