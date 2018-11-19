Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı ve kampanyası açıklandı

Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı ve cihazla ilgili Samsung Türkiye‘nin ön sipariş kampanyası açıklandı. Bildiğiniz gibi dünyanın dört arka kameralı ilk akıllı telefonu olan model, geçtiğimiz günlerde ülkemizde gerçekleştirilen lansman ile tanıtılmıştı. Lansmanın ardından Galaxy A9 fiyatı 4299 TL olarak açıklandı.

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Samsung Galaxy A9 Türkiye fiyatı ve ön sipariş kampanyası

19 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında kampanyaya katılan Samsung yetkili satış noktaları ve yetkili online satış kanallarından yeni Galaxy A9’u satın alanlar, 20 Aralık tarihine kadar shop.samsung.com/tr/galaxy-a9-hediye-ceki internet adresinden üye olarak form doldurmak suretiyle belirtilen kampanya koşullarını yerine getirdiklerinde, Samsung Online Mağaza’daki (shop.samsung.com/tr) giyilebilir cihazlar, tabletler,ve aksesuarlar ürün gruplarında geçerli 500 TL (KDV Dahil) değerinde hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak.

Stoklarla sınırlı kampanyaya ait detaylar 19 Kasım tarihinde samsung.com/tr’den ve shop.samsung.com/tr’den duyurulacak.Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4299 TL olarak açıklanan Galaxy A9; Petrol Mavisi, Şeker Pembesi ve Gece Siyahı renk seçenekleri ile satılacak.

Galaxy A9 özellikleri