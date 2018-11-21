Honor fiyat performans odaklı yeni telefonu Honor 10 Lite’ı tanıttı!

Honor mobil oyuncuları sevindirecek fiyat/performans cihazı olan Honor 10 Lite’ı resmi olarak tanıttı. Cihazın ülkemizde de satışı bekleniyor.

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Honor 10 Lite dört farklı renk seçeneğine sahip

Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni fiyat/performans cihazı 10 Lite’ı tanıttı. Kirin 710 yonga setinden gücünü alan cihaz, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz mobil oyuncular için GPU Turbo 2.0 desteğine sahip.

Cihazın arka tarafında 13 MP çözünürlükte f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 MP’lik ikinci bir kamerası bulunuyor. İkinci kamera portre modu için derinlik efekti uygularken, 22 farklı sahneyi içerisinde bulunan yapay zeka algoritması ile otomatik olarak tanıyor. Bu sahneleri cihaz kendi içinde harmanlayıp, enstantaneye göre optimize ediyor. Cihazın ön tarafınsa içe damla çentik olarak tanımladığımız kısımda 24 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Cihazın 4 GB RAM/64 GB depolama ve 6 GB RAM 64/128 GB depolama gibi varyasyonları bulunuyor. Batarya kısmında ise cihaz 3400 mAh depolama kapasitesine sahip bir bataryayı bizlere sunuyor.10 Lite siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk seçeneklerine sahip. Cihazın fiyatlarına geçecek olursak en düşük varyasyonu 201 dolar ve en yüksek varyasyonu 273 dolar olarak görünüyor. Cihazın ülkemizde de satışa çıkması beklenirken, bu konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmiş değil.