Netflix’ten Beren Saat’li ikinci yerli orijinal dizi geliyor!

Netflix, Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Hakan: Muhafız (The Protector) yerli orijinal dizisinin ardından şimdi de Beren Saat’in başrolünde olacağı yeni bir yerli dizi daha duyurdu!

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14 Aralık’ta tüm dünyada Netflix üzerinden yayınlanacak olan ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Hakan: Muhafız (The Protector), Netflix’in ilk Türk orijinal yapımı olarak merakla bekleniyor. Ancak daha ilk diziyi göremeden kolları sıvayan Netflix, ikinci yerli orijinal dizi duyurusu geldi.

Türkiye’de özellikle Aşk-ı Memnu’daki rolü ile bilinen, birçok dizi ve filmde oldukça başarılı oyunculuk sergileyen Beren Saat’in başrolünde olacağı belirtilen yeni dizinin şu anda başka bir detayı da verilmiyor. Özellikle The Crown’da Kraliçe Elizabeth, House of Cards’ta Claire Underwood, Maniac’ta Annie, La Casa de Papel’de Tokyo, GLOW’da Ruth Wilder ve Marvel’s Jessica Jones’ta Jessica Jones gibi Netflix’in güçlü kadın karakterlerinden biri olarak dikkat çekeceği belirtilen Beren Saat’in, Çağatay Ulusoy’un Hakan rolü ardından Türk dizi ve film dünyasını Netflix üzerinden başarılı bir şekilde tüm dünyaya tanıtacağı belirtiliyor.