Lüks teknoloji markası Caviar, Apple ürünlerinin altın versiyonunu çıkarmasıyla ünlü olan bir marka. Maddi durumu fazla iyi olanların tercih ettiği Caviar, şimdi de Porsche eBike Cross 3rd Gen’in altın kaplamalı bir versiyonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Altın kaplama Porsche eBike neler sunuyor?

Caviar, bu yeni bisikletini Porsche eBike Cross 3rd Gen Herzog olarak isimlendiriyor. Esasında elektrikli bisikletin eBike Cross 3rd Gen’den tek farkı Caviar tarafından özelleştirilmiş olması. Bu bağlamda eBike Cross 3rd Gen Herzog, tamamen altın kaplama bir tasarım ile birlikte geliyor. Bu tasarımda bisikletin bazı yerlerinde mücevherlerle küçük dokunuşlar da yapılmış.

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Teorikte kulağa güzel gelse de elektrikli bir bisiklet için ağırlık çok önemli. Bisikletin tamamen altın kaplama olması ise ağırlık yönetimini zorlaştıracak gibi görünüyor. Teknik özellikler henüz tamamlanma aşamasındayken Caviar, tasarım çalışmasını yaz sonuna kadar bitirmeyi ve e-bisikletlerin 2025 başlarında satışa hazır olmasını planlıyor. Porsche e-Bike Cross 3rd Gen Herzog, 44 bin dolarlık bir fiyat etiketi ile birlikte satışa sunulacak.