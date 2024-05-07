Apple 7 Mayıs etkinliği sonrası inanılmaz bir olay yaşandı. Bugün Apple, heyecanla beklenen yeni iPad modellerini tanıttı. Ancak, etkinlik sonrası dikkatler bir başka konuya yöneldi: John Ternus‘un gelecekteki Apple CEO’su olabileceği iddiaları. Apple CEO değiştirirse yerine gelecek aday şimdiden belli gibi. İşte müstakbel Apple CEO’su.

Apple CEO Değiştirir mi? Yeni Apple CEO’su John Ternus mu Olacak?

Her Apple etkinliği Tim Cook’un liderliğinde başlıyor ve yine onun kapanış konuşması ile bitiyor. Ancak, bugünkü etkinlik sonrası sosyal medyada dolaşan bir tweet, dikkatleri çekti. Apple Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Vekili John Ternus’un, gelecekte şirketin CEO’su olabileceği iddiası sosyal medyada yayıldı.

John Ternus, Apple’ın donanım mühendisliği süreçlerini yöneten önemli isimlerden biri olarak biliniyor. Apple’ın iPhone, iPad ve Mac gibi ürünlerinin donanım tasarımı ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Ancak, Ternus’un gelecekte şirketin başına geçebileceği iddiası, şu anda sadece bir spekülasyon olarak değerlendiriliyor.

Tim Cook ise 2011 yılında Steve Jobs’un yerine CEO olarak atandı ve o zamandan beri şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesinde büyük rol oynadı. Ancak, gelecekte Apple’ın CEO koltuğuna kimin oturacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Gelecekte yeni Apple CEO’su adayları arasında öne çıkan isim ise John Ternus olmuş durumda.

Apple, teknoloji dünyasında her zaman büyük ilgi gören bir şirket. Bu nedenle, şirketin geleceği ve yönetim kadrosundaki değişiklikler her zaman geniş bir ilgiyle takip ediliyor. John Ternus’un gelecekte CEO olma ihtimali ise Apple hayranları ve endüstri uzmanları arasında merak konusu haline geldi desek yanlış olmaz.

X gibi mecralarda önemli içerik üreticileri, bu konuda sık sık paylaşım yapıyorlar. Ternus sektörde ismi bilinen ve yaptığı iyi işlerle adından söz ettiren bir isim. Apple kararlılığı ve yönetim kademesindeki sıkılık ile tanınan bir şirket ve şirketin yakında CEO değiştirme ihtimali pek yok. Ancak böyle bir ihtimal gündeme gelirse, John Ternus öne çıkan adaylar arasında olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple CEO’su değişecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!