Kripto Para
Bu Üniversite Öğrenim Ücretleri İçin Kripto Para Kabul Edecek!
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pennsylvania Üniversitesi’nde önde gelen bir işletme okulu olan Wharton School, yeni blok zinciri dersleri serisi için yakında kripto para birimlerini kabul etmeye başlamayı planladığını duyurdu.
ABD’nin en prestijli işletme okullarından biri olan Wharton School, yaptığı bir basın açıklamasında öğrenim ücretleri için Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kabul etmeye başlayacağını açıkladı. Okulun kripto benimseme planı, okulun Ocak 2022’de başlaması planlanan yeni çevrimiçi blockchain ve dijital varlık programı ile sınırlı. Ivy League işletme okulu, 3 Ocak 2022’de Bitcoin, Ethereum ve USDC ile öğrenim ücreti ödemelerini kabul etmeye başlayacağı en yeni çevrimiçi yönetici eğitim programı olan “Blockchain ve Dijital varlıkların Ekonomisi” kursunu başlattığını belirtti.
Açıklamaya göre işletme okulu, teknoloji ve işletme profesyonelleri için altı haftalık “Blockchain ve Dijital Varlıkların Ekonomisi” kursunu başlatmaya hazırlanıyor. Wharton işletme okulu, program katılımcılarından kripto varlıkları kabul eden ilk Ivy League kurumu veya ABD işletme okulu olacak.
Program, firmaları ve diğer okulları dijital varlıklar konusunda eğitmeye yardımcı olan bir blockchain finansal danışmanlık şirketi olan Prysm Group‘un yardımıyla geliştirdi. Basın açıklamasına göre Amazon Web Services, Forte ve Algorand gibi blockchain platformları ile birlikte, Dünya Ekonomik Forumu, ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu, Unchained podcast, Litecoin’den konuk konuşmacıların yer alacağı yeni sınıf serisini destekliyor. Kripto para birimlerine olan ilgisi ile bilinen Tesla CEO’su Elon Musk da Wharton School’un mezunlar ağı arasında yer alıyor.
Kurumlar Dijital Ödemeleri Kucaklıyor
Kripto varlıklar ana akım haline geliyor. Geçtiğimiz birkaç ayda, kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebi önemli ölçüde artarken, Coinbase halka açılan ilk kripto para borsası oldu.
Square, PayPal, MicroStrategy gibi daha geleneksel şirketlerin tümü Bitcoin’e yatırım yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Amazon ve Walmart gibi diğerleri aktif olarak yeni blok zinciri yöneticileri işe alıyor. Öyle ki Bitcoin artık bir ülkede yasal bir para birimi olarak bile kabul görüyor.
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Sonuç olarak, blok zinciri ekosistemi önemli bir büyümeye tanık oldu ve merkezi olmayan finans (DeFi) toplam kilitli değeri (TVL) 90 milyar doları aştı. Bu nedenle birçok kuruluş kripto para birimlerini kabul etmeye başladı. Bunlar arasında blok zinciri ile ilgili kursları başlatan kolejler ve üniversiteler gibi yüksek öğrenim kurumları da bulunuyor. Paraguay Amerikan Üniversitesi, Lucerne Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Vietnam FPT Üniversitesi gibi birçok üniversite bir adım daha ileri gitti ve okul ücretlerinin ödemesi olarak kripto para birimini kabul etmeye başladı.
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