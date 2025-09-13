Merakla beklenen iPhone 17 serisi sonunda karşımızda. Peki, bu yeni modellerin Türkiye fiyatları nasıl? iPhone 17 ön sipariş süreci ne zaman bitecek? Kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor? İşte tüm bu sorular teknoloji tutkunlarının gündeminde.

iPhone 17 ön siparişleri başladı!

iPhone 17 ailesi, 9 Eylül’de yapılan lansmanın ardından Apple’ın resmî internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Türkiye’deki kullanıcılar, 19 Eylül’e kadar bu modeller için ön sipariş verebilecek. Standart model 77.999 TL, ince yapısıyla öne çıkan 17 Air 97.999 TL, üst segmentteki 17 Pro 107.999 TL ve en güçlü seçenek olan 17 Pro Max ise 119.999 TL fiyatla satışa sunuldu.

Apple’ın bu seride öne çıkardığı en önemli yeniliklerden biri, tasarımda yapılan ince dokunuşlar oldu. Özellikle 17 Air, şirketin bugüne kadarki en ince telefonu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan 17 Pro ve Pro Max modellerinde sunulan yeni renk seçenekleri sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor. Türkiye’deki kullanıcıların da tasarım konusunda en çok bu detaylara ilgi gösterdiği görülüyor.

Yazılımsal tarafta ise Apple, arayüzde ufak ama hissedilir değişiklikler yaptı. Uygulamaların simgelerinde daha minimal bir yaklaşım benimsenirken, bildirim ekranı daha akıcı bir görünüme kavuştu. Bu sayede Apple 17 deneyiminin sadece donanım değil, yazılım tarafında da farklılaştığını söylemek mümkün.

Özellikle Türkiye’de Apple ekosistemine bağlı kullanıcılar için bu gelişmeler oldukça önemli. Apple 17 ön sipariş sürecinde cihazını garanti altına almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor çünkü stokların kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni modellerin fiyat istikrarı da Türkiye’deki alıcılar için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Apple 17 serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye fiyatları ve ön sipariş süreci size yeterli görünüyor mu?