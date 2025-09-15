Küresel siber güvenlik lideri Trend Micro, geleneksel Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemlerinin yıllardır süregelen sorunlarını çözmek için tasarlanan yeni agentic yapay zeka teknolojisini duyurdu. Trend’in gelişmiş dijital ikiz yetenekleriyle entegre edilen bu yenilikçi çözüm, güvenlik operasyonlarını kökten dönüştürerek riskleri büyümeden önce proaktif şekilde tespit edip ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

ESG Baş Siber Güvenlik Analisti Dave Gruber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Siber güvenlik altyapısı giderek daha fazla yapay zeka odaklı hale geldikçe, güvenlik veri katmanının da veri yoğun agentic yetenekleri destekleyecek şekilde gelişmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, agentic yapay zekanın SIEM’in temel işlevlerine entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Tam da bu kritik dönemde duyurulan Trend Vision One Agentic SIEM, en baştan agentic yapay zeka ile tasarlandı. Bu sayede kurumlara daha yüksek hız, performans ve risk odaklı bağlamsal içgörüler sunarak siber tehditleri çok daha hızlı tespit edip etkisiz hale getirme imkanı veriyor.”

SIEM teknolojisi onlarca yıldır güvenlik operasyonlarının temel unsurlarından biri olsa da, kullanıcılar uzun süredir yüksek maliyet, operasyonel karmaşıklık, alarm yorgunluğu ve pasif veri gölleri gibi sorunlarla karşı karşıya. Geleneksel SIEM’ler, modern veri kaynaklarının hız ve çeşitliliğine ayak uyduramayan manuel yapılandırmalara ve statik ayrıştırıcılara dayanıyor.

Trend Micro’nun Agentic SIEM çözümü, bu zorlukları aşmak için sıfırdan tasarlandı ve yeni nesil yapay zekâ teknolojisinden güç alarak proaktif şekilde düşünme, öğrenme ve harekete geçme yeteneği kazandı. Bağımsız olarak çalışan sistem, gereksiz alarm gürültüsünü filtreleyerek zaten yoğun olan güvenlik ekiplerinin yükünü hafifletiyor. Önceden haftalar süren kurulum süreçleri artık tamamen otomatikleşmiş durumda ve Agentic yapay zekâ, verileri anlık olarak öğreniyor, haritalandırıyor ve optimize ediyor.

Trend Micro’nun Agentic SIEM çözümünü kullanan müşteriler, güvenlik ve operasyonel verimlilikte önemli kazanımlar elde ediyor:

Geniş veri desteği: 1 Ağustos’taki lansmandan bu yana 900’ün üzerinde veri kaynağı desteği ile görünürlük, bağlam ve tehdit tespitinde önemli iyileşmeler.

1 Ağustos’taki lansmandan bu yana 900’ün üzerinde veri kaynağı desteği ile görünürlük, bağlam ve tehdit tespitinde önemli iyileşmeler. Daha hızlı katılım: Yeni günlük (log) türleri için şu anda üç gün olan onboarding süresinin, 2026’ya kadar üç saate düşürülmesi ve kurumsal ortamlardaki bilinmeyen riskleri en aza indirme.

Yeni günlük (log) türleri için şu anda üç gün olan onboarding süresinin, 2026’ya kadar üç saate düşürülmesi ve kurumsal ortamlardaki bilinmeyen riskleri en aza indirme. Kapsamlı tehdit tespiti: Trend Micro’nun kanıtlanmış XDR yetenekleriyle uç nokta, bulut, e-posta, ağ, sunucu ve kimlik olmak üzere altı yerleşik güvenlik sensörünün sağladığı veriler, üçüncü taraf telemetrilerle birleşerek ortamın eksiksiz bir görünümünü sağlıyor.

Trend Micro’nun kanıtlanmış XDR yetenekleriyle uç nokta, bulut, e-posta, ağ, sunucu ve kimlik olmak üzere altı yerleşik güvenlik sensörünün sağladığı veriler, üçüncü taraf telemetrilerle birleşerek ortamın eksiksiz bir görünümünü sağlıyor. Uzun süreli veri saklama: Yedi yıla kadar arşiv, iki yıl analitik veri saklama kapasitesi, gelişmiş tehdit tespiti, proaktif tehdit avı ve uyumluluk gereksinimlerini destekliyor.

Trend Micro Kurumsal Platformlardan Sorumlu Başkanı Rachel Jin, “Agentic SIEM, tamamen yapay zeka destekli güvenlik operasyonlarına yönelik uzun vadeli vizyonumuzda önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Güvenlik ekiplerinin stratejik işlere odaklanabildiği, arkalarında her zaman onları koruyan agentic yapay zekamızın olduğu bir gelecek hayal ediyoruz. Bu lansmanla birlikte Trend Micro, siber güvenlik inovasyonunda ve küresel pazar liderliğinde bir kez daha çıtayı yukarı taşıyor” dedi.

Trend Micro Avrasya Bölgesi Teknik Lideri Burçin Olgaç, “Günümüzde güvenlik operasyon merkezleri, alarm yorgunluğu ve veri karmaşasıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Agentic SIEM, bu zorlukları yapay zekâ ile aşarak hem güvenlik ekiplerinin verimliliğini artırıyor hem de kurumsal dayanıklılığı güçlendiriyor. Türkiye’deki kurumlar için bu yeni çözüm, sadece tehditlere daha hızlı yanıt vermekle kalmayıp, aynı zamanda siber güvenlik stratejilerini dönüştürmek adına da önemli bir adımı temsil ediyor” dedi.

Agentic SIEM’in, SIEM yeteneklerini çeşitli kullanım senaryolarında dönüştürme potansiyeli bulunuyor:

Tehdit Tespiti ve Müdahale: Manuel günlük ve uyarı izlemenin yerine otonom veri analizi, anomali tespiti ve otomatik yanıt mekanizmaları getirerek tehditleri tespit etme ve etkisiz hale getirme süresini önemli ölçüde kısaltır.

Manuel günlük ve uyarı izlemenin yerine otonom veri analizi, anomali tespiti ve otomatik yanıt mekanizmaları getirerek tehditleri tespit etme ve etkisiz hale getirme süresini önemli ölçüde kısaltır. Uyumluluk Desteği: Genişletilmiş veri saklama kapasitesi ve arşiv günlüklerine hızlı erişim ile denetim ve yasal gereklilikleri kolayca karşılar.

Genişletilmiş veri saklama kapasitesi ve arşiv günlüklerine hızlı erişim ile denetim ve yasal gereklilikleri kolayca karşılar. Olay Soruşturmaları: Zaman alan, hataya açık manuel incelemelerin yerine, çoklu kaynaklardan otomatik veri korelasyonu sağlayarak süreci hızlandırır ve doğruluğu artırır.

Agentic SIEM’in Trend Micro’nun en yeni dijital ikiz teknolojisiyle entegre edilme potansiyeli, müşteriler için devrim niteliğinde bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu entegrasyon, sanal modelleri etkileyen güvenlik risklerini proaktif olarak azaltmayı sağlıyor. Böylece dayanıklılığı artıran, uyumluluğu destekleyen ve rekabet avantajı sağlayan içgörüler ortaya çıkarıyor. Bu yetenek, özellikle sağlık hizmetleri, tedarik zinciri güvenliği, kestirimci bakım ve akıllı bina yönetimi gibi hassas kullanım alanlarında büyük fırsatlar sunuyor.