iPhone 16 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max renk seçenekleri bakımından farklılaşıyor. Doğal Titanyum, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum ve Mavi Titanyum yerini Gümüş, Turuncu ve Lacivert alıyor. Boyutlarda ise küçük farklar var. iPhone 16 Pro Max, 163.0 mm × 77.6 mm × 8.25 mm 227 gram iken; iPhone 17 Pro Max, 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm 231 gram ağırlığa çıkıyor. iPhone 16 Pro Serisi’nde titanyum çerçeve yerini artık alüminyum gövdeye bırakıyor. Ayrıca iPhone 17 Pro Max Ceramic Shield 2 korumasıyla ekranı üç kat daha dayanıklı hale getiriyor. Bu fark özellikle cihazı uzun süre kullanmak isteyenler için önemli bir avantaj.

iPhone 16 Pro Max, 6.9 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip ve 120Hz ProMotion desteğiyle geliyor. Parlaklık 2000 nit seviyesinde. iPhone 17 Pro Max’te ekran parlaklığı artıyor ve 3000 nit tepe parlaklığı ile özellikle HDR içeriklerde çok daha canlı görüntüler sunuyor. İncelen çerçeveler ve optimize edilmiş panel, iPhone 17 Pro Max’e modern bir görünüm kazandırıyor. Kullanıcı deneyimi açısından bu fark özellikle oyunlarda ve dış mekan kullanımında kendini net şekilde gösteriyor.

Performans farkı iPhone 16 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max arasında en çok dikkat çeken noktalardan biri. iPhone 16 Pro Max’te Apple A18 Pro çip bulunurken, iPhone 17 ProMax yeni nesil A19 Pro işlemciyle geliyor. Bu çip özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamalarda ve yüksek grafik gerektiren oyunlarda daha verimli. RAM tarafında iPhone 16 Pro’Max’te 8GB RAM yer alırken, iPhone 17 Pro Max’te bu değer 12GB’a çıkarılmış. Depolama tarafında 256GB’den başlayan iki telefonda iPhone 17 Pro’da seçenek artık 2TB’ye kadar çıkıyor. İşletim sistemi tarafında ise iPhone 16 Pro Max, iOS 18 ile çıkarken, iPhone 17 Pro Max kutudan iOS 26 ile çıkıyor. iPhone 17 Pro soğutma konusunda da ekstra bir buhar odası çözümüyle iPhone 16 Pro Max’e göre yüksek performansta daha az ısınacağını vadediyor.

Kamera tarafında iPhone 16 Pro, 48 MP ana kamera, 48MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kamera kombinasyonuna sahip. iPhone 17 Pro üçlü 48MP kamera dizilimine geçiş yapıyor. Telefoto kamerası ise 4x optik ve 8x hibrit çekimler yaparak daha net sonuçlar veriyor. Ayrıca iPhone 17 Pro, video çekimlerinde gelişmiş sabitleme teknolojisi ve daha doğal renk işleme sunuyor. Ön kamera tarafında ise 18 MP çözünürlükle iPhone 17 Pro bir adım öne çıkıyor. iPhone 16 Pro’daki 12 MP ön kamera günlük kullanım için yeterli olsa da, sosyal medya içerikleri ve görüntülü görüşmeler için iPhone 17 Pro daha profesyonel sonuçlar sağlıyor. Ana sahne (Center Stage) özelliği ise dikey konumdayken bile yatay (16:9) çekim yapılmasına olanak tanıyor.

iPhone 16 Pro Max , 4685 mAh batarya kapasitesine sahipken; iPhone 17 Pro Max, 5.088 mAh kapasiteye yükselmiş. Bu fark tek başına çok büyük olmasa da yeni A19 Pro çipin enerji verimliliğiyle birleştiğinde günlük kullanımda daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Kablosuz şarj tarafında her iki modelde de MagSafe desteği bulunuyor. iPhone 17 Pro ayrıca 40W gücüyle daha hızlı kablolu şarj değerleri sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Bağlantı özelliklerinde iPhone 16 Pro Max, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 ile gelirken; iPhone 17 Pro Max’te Wi-Fi 7, Bluetooth 6 bileşenlerini yöneten yeni Apple N1 çipi bulunuyor. USB tarafında ise her iki modelde de USB-C bağlantısında USB 3 standardını kullanıyor. Türkiye fiyatlarına baktığımızda iPhone 16 Pro Max 95.500 TL’den başlarken iPhone 17 Pro MAx yaklaşık 120.000 TL’den satışa sunuluyor. Daha büyük ve parlak ekran, güçlü A19 Pro çip, artırılmış RAM kapasitesi ve gelişmiş kamera algoritmaları düşünüldüğünde iPhone 17 Pro Max, profesyonel kullanıcılar için cazip bir yükseltme seçeneği olabilir.

