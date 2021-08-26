Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!

Birleşik Krallık finansal hizmetleri düzenleyici kurumu, FCA yaptığı açıklama ile Binance’in işiyle ilgili en temel bilgileri bile sağlamayı reddettiğini duyurdu. Ancak popüler kripto para alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’dan ise bunun aksi yönünde bir açıklama geldi.

Birleşik Krallık’taki finansal hizmetleri düzenleme görevine sahip olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), ilk denetim raporunda Binance Markets Limited şirketinin işiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı reddettiği ve şirketin “etkin bir şekilde denetlenemez” olduğu belirtilmiş. FCA, denetim uyarısında şu ifadeleri kullanmış:

“FCA, firmanın yanıtının tamamlanmamış olduğunu ve yanıtında bilgi sağlama konusunda doğrudan red ibareleri bulunduğunu düşünmektedir. Bu red ibareleri aynı zamanda şirketin iş ve grup yapısının nasıl düzenlendiği hakkındaki detayların sağlanması için de geçerli.”

FCA ayrıca, firmanın Birleşik Krallık vatandaşlarının ürünleri satın almak için hangi yolları kullanabileceği ve Binance internet sitesi Binance.com’un arkasındaki yasal varlığın tanımlanmasını açıklamayı da reddettiğini ekledi.

FCA’in 25 Haziran 2021 tarihli denetim raporunda yasa düzenleyicilerin, firmanın bilgi sağlama konusundaki belirgin isteksizliği sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığının da altı çiziliyor.

“Firmanın bu tarihe kadarki etkileşimine dayanarak FCA, firmanın etkin bir şekilde denetlenemediğini düşünmektedir. Bu durum da firmanın tüketicileri belirgin bir risk altına sokan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan küresel bir gruba üyeliği bağlamında oldukça endişe vericidir.”

FCA’e göre firma, müşterilerine regülasyonlara uyumluluk sağlama konusundaki isteğini belirtti. Ancak 26 Haziran’daki FCA’in ilk tüketici uyarısına kadar bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmedi. Binance açıklamasıyla Binance Markets Limited şirketinin Birleşik Krallık müşterilerine özel olarak açılacak olan Binance.UK’nın işletilmesi için kurulan bir şirket olduğunu belirtti. Binance sözcüsü de durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“FCA tarafından belirtildiği üzere, Binance Markets Limited istenen gerekliliklere tüm yönüyle uyum sağlamıştır. Ortaya çıkacak olan herhangi bir olası problemin çözümü için FCA ile görüşmelere devam edeceğiz.”

Binance CEO’su CZ de konuyla ilgili dün bir tweet atarak Binance Markets Limited’ın istenen tüm gereklilikleri sağladığını duyurdu.

"25 August 2021 update. On 25 June 2021, the FCA imposed requirements on Binance Markets Limited. The firm complied with all aspects of the requirements"https://t.co/ryque3nHFb — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 25, 2021

Son zamanlarda ülkelerin yasa düzenleyicileri tarafından oldukça sıkıştırılan Binance uyum sağlama konusunda zorlanıyor gibi gözüküyor. Ülkelerin de merkezi bulunmayan bağımsız bir platformdan çekindikleri için kendi ülkelerinde faaliyet gösterebilmesi için Binance’ten lisans talep ediyorlar. Binance ise konuyla ilgili mücadelesine devam ederek kadrosuna uyumluluk konularındaki çalışmaları yürütecek çalışanlar katmaya devam ediyor. Binance’in çeşitli ülkelerin istediği yasal uyumluluklarla mücadelesiyle ilgili bağlantılı haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.