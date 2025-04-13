Prototype serisi, yeniden gündemde. Yaklaşık on üç yıl süren sessizliğin ardından, serinin yeni halkası olacağı iddia edilen Prototype 3 ile ilgili çarpıcı söylentiler ortaya atıldı. Her ne kadar bu bilgiler resmi kaynaklarca doğrulanmamış olsa da, sızıntılar Prototype hayranlarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Prototype yeni oyun ile Alex Mercer geri dönüyor olabilir!

Ortaya çıkan iddialara göre, Activision’ın yayıncılığını üstlendiği Prototype yeni oyun projesi, geliştirme sürecinde. Üstelik bu kez yalnızca aksiyon değil, oynanışta da ciddi değişiklikler bizleri bekliyor olabilir.

Sızıntıya göre Prototype 3, tıpkı ilk oyunlardaki gibi New York sokaklarını mesken tutacak ve ana karakter olarak yine Alex Mercer sahneye çıkacak. Mercer’in, diğer insanlara dönüşme ve gizlice mekanlara sızma gibi gelişmiş yeteneklerle donatılacağı öne sürülüyor.

Oyunun çıkış tarihi, resmi ismi ya da platform bilgisi gibi detaylar açıklanmadı. Söylentilerin ortaya çıkması bile, Prototype evrenine geri dönme umutlarını canlandırmaya yetti. Açık dünya türünün yeniden yükselişe geçtiği günümüzde, Prototype 3 gibi iddialı bir yapımın piyasaya çıkması sektöre büyük hareketlilik kazandırabilir.

Geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Prototype serisinin geri dönüşü, hem nostalji arayanları hem de yeni nesil oyuncuları heyecanlandırabilir. Elbette bu gelişmelere temkinli yaklaşmakta fayda var. Seriye dair böyle güçlü söylentilerin ortaya çıkması bile başlı başına büyük bir gelişme.

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