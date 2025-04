S24 One UI 7 güncellemesiyle ilgili uzun süredir beklenen gelişme sonunda netleşmeye başladı. Samsung, sorunlu ilk sürümden sonra yeni bir beta versiyon üzerinde çalışmaya başladı. Peki S24 One UI 7 güncellemesi ne zaman geri dönecek? One UI 7 çıkış tarihi için yeniden umut var mı?

S24 One UI 7 beta yeniden yayınlanacak! Samsung testlere devam edecek!

S24 One UI 7 güncellemesi için Samsung cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından X platformunda (eski adıyla Twitter) yapılan açıklamalara göre, Galaxy S24 serisi için yeni bir One UI 7 beta sürümü test aşamasında.

YD9 kod adlı bu yazılım yalnızca şirket içi test kullanıcılarıyla paylaşılmış durumda. Henüz genel kullanıma açılmış değil ancak bu, sürecin yeniden başladığını gösteriyor.

Samsung’un S24 One UI 7 yazılımını yeniden geliştirmeye başlamasının nedeni, daha önce 7 Nisan’da yayınlanan ilk sürümde ortaya çıkan ciddi bir hataydı. Hem Exynos 2400 hem de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili modellerde ekran kilidinin tamamen erişilemez hale gelmesi, kullanıcıların cihazlarını kullanamaz duruma getirmişti.

Bu nedenle Samsung Android 15 tabanlı arayüzün dağıtımını durdurmak zorunda kaldı ve birçok ülkede güncellemeyi geri çekti.Şirketin resmi bir açıklama yapmamış olması, belirsizliği artırsa da, kaynağın aktardığı bilgiler yeni sürümün yolda olduğunu doğruluyor.

YD9 sürümünün genel kullanıma sunulması zaman alacak gibi görünüyor. Zira şirket halen iç beta sürecinde yaşanabilecek olası riskleri test ediyor. Bu da One UI 7 çıkış tarihi için kesin bir takvim verilmesinin önüne geçiyor.

Samsung’un bu tarz bir hatayı, özellikle amiral gemisi olan Galaxy S24 serisi kullanıcılarında yaşatmış olması, yazılım departmanında daha sıkı kalite kontrollerinin yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yeni S24 One UI 7 beta sürümünün sorunsuz şekilde tamamlanması durumunda, güncellemenin kısa sürede yeniden sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S24 One UI 7 güncellemesinin bu şekilde geri çekilmesi sizce Samsung’un yazılım güvenilirliğini etkiler mi? Yeni beta sürecine güveniyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!