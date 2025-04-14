Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic7 Pro ve HONOR Magic6 Pro modeli akıllı telefonlar, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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HONOR Magic7 Pro vs. Magic6 Pro | Bir Yılda Neler Değişti?

Bu videomuzda Aydoğan ve Mert, HONOR’un son iki amiral gemisi Magic6 Pro ve Magic7 Pro modellerini kıyaslıyor. Magic6 Pro’dan sonra Magic7 Pro’nun artıları ve geliştiği noktaları iki farklı gözle değerlendiriyoruz.

HONOR Magic7 Pro Özellikleri;

Boyutlar: 162,7 x 77,1 x 8,8 mm

Ağrılık: 223 gram

Koruma: NanoCrystal Shield, IP68 / IP69

Ekran: 6,8 inç FHD+ LTPO OLED 120 Hz, 5000 nit

Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320 Hz PWM Karartma

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Grafik: Adreno 830

Bellek: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB UFS 4.0

Ana Kamera: 50 MP Omnivision OV50H, f/1.4 – f/2.0, 24 mm, OIS

Telefoto: 200 MP Samsung ISOCELL HP3, f/2.6, 72 mm , OIS

Ultra Geniş: 50 MP Omnivision OV50D , f/2.0, 12 mm, 122˚

Ön Kamera: 50 MP Sony LYT500, f/2.0, 21 mm

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Tip-C

Batarya: 5.850 mAh Si-Ca

Şarj: 100 Watt Kablolu / 80 Watt Kablosuz / 5 Watt Tersine Şarj

HONOR Magic6 Pro Özellikleri: