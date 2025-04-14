Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic7 Pro ve HONOR Magic6 Pro modeli akıllı telefonlar, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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HONOR Magic7 Pro vs. Magic6 Pro | Bir Yılda Neler Değişti?
Bu videomuzda Aydoğan ve Mert, HONOR’un son iki amiral gemisi Magic6 Pro ve Magic7 Pro modellerini kıyaslıyor. Magic6 Pro’dan sonra Magic7 Pro’nun artıları ve geliştiği noktaları iki farklı gözle değerlendiriyoruz.
HONOR Magic7 Pro Özellikleri;
- Boyutlar: 162,7 x 77,1 x 8,8 mm
- Ağrılık: 223 gram
- Koruma: NanoCrystal Shield, IP68 / IP69
- Ekran: 6,8 inç FHD+ LTPO OLED 120 Hz, 5000 nit
- Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320 Hz PWM Karartma
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Grafik: Adreno 830
- Bellek: 12 GB LPDDR5X
- Depolama: 512 GB UFS 4.0
- Ana Kamera: 50 MP Omnivision OV50H, f/1.4 – f/2.0, 24 mm, OIS
- Telefoto: 200 MP Samsung ISOCELL HP3, f/2.6, 72 mm , OIS
- Ultra Geniş: 50 MP Omnivision OV50D , f/2.0, 12 mm, 122˚
- Ön Kamera: 50 MP Sony LYT500, f/2.0, 21 mm
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Tip-C
- Batarya: 5.850 mAh Si-Ca
- Şarj: 100 Watt Kablolu / 80 Watt Kablosuz / 5 Watt Tersine Şarj
HONOR Magic6 Pro Özellikleri:
- Boyut: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm
- Ağırlık: 229 gram
- Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 1 milyar renk, HDR, 120Hz, 5000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP + 180 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Ses: Stereo Hoparlör
- Batarya: 5600 mAh
- Şarj: 80W
- Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G