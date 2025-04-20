Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan yeni Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı, Karadeniz’in ekonomik ve sosyal kalkınmasında tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni dönemde hayata geçirilecek tam 158 proje için 394 milyar lira kaynak ayrılacağını duyurdu.

Yeşil Dönüşümden Dijitalleşmeye! Karadeniz’de Sanayi ve Teknolojide Yeni Çağ

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), sadece bölgesel bir kalkınma girişimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim gücünü artırmayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bölgede son 22 yılda 19 yeni OSB kurularak sanayi altyapısının temelleri sağlamlaştırılırken, 80 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu yeni planı ile birlikte, tarım, hayvancılık, mavi ekonomi ve turizm gibi sektörlerde atılacak adımlar sayesinde hem istihdam artacak hem de yerel kalkınma ivme kazanacak.

DOKAP Eylem Planı kapsamında yeşil dönüşüm ön planda tutuluyor. 600 kilometrelik sulama kanalı, 23 bin 250 hektarlık rehabilite edilmiş tarım arazisi ve 6 yeni soğuk hava deposu gibi yatırımlarla bölge tarımı daha verimli hale getirilecek. Aynı zamanda sürdürülebilir turizm için 74 alanda altyapı destekleri sağlanarak, doğa turizmi ve kültürel zenginlikler ekonomiye kazandırılacak.

Plan, “Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim Programı” gibi sektörel dönüşüm başlıkları içeriyor. 31 milyar liralık bütçeyle hazırlanmış bu program, sulanabilir tarım arazilerinin 4,8 milyon dekara çıkarılmasını hedefliyor. Bununla birlikte “Tarımda Gelir Artışı” ve “Mavi Ekonomide Gelir Artışı” gibi programlar da öne çıkıyor.

İl bazında önceliklerin de net bir şekilde belirlendiği plan çerçevesinde Samsun’da savunma sanayi, Trabzon’da gemi inşa, Ordu ve Rize’de ise doğa turizmi öncelikli yatırımlar arasında yer alıyor. Ayrıca kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler için sosyal projelerle kapsayıcı kalkınma modeli oluşturuluyor.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Nedir?

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak 2011 yılında kurulmuş bir kalkınma idaresidir. Merkez Ofisi Ordu’da bulunan DOKAP; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet göstermekte olup, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla tarım, hayvancılık, turizm, altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda projeler üretir, bu projelere mali ve teknik destek sağlar.

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Özetle, yeni Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı, bölgeyi sadece ekonomik açıdan değil, sosyal, çevresel ve kültürel olarak da yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Karadeniz, Türkiye’nin kalkınma haritasında daha güçlü ve etkili bir konuma yerleşecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu gelişmeler Doğu Karadeniz’e nasıl katkılar sağlayacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin! Daha fazlası için takipte kalın!