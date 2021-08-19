Android Telefonunuzu Yüz İfadeleriniz İle Kontrol Edin

vivo, yeni V21 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’de piyasaya sürdü. V21 serisi, V21 ve V21e olmak üzere iki model ile karşımıza çıkıyor. vivo’nun uzun süredir tüketicilere sunduğu V serisi akıllı telefonunun en yenisi V21 serisi; kendi fiyat aralığında modaya uygun, kamera odaklı özelliklere ve avantajlara sahip.

Bakmakta fayda var: Vivo V21 ve V21e elimizde | OIS destekli ön kamera!

Teknolojinin stille buluştuğu yeni V21, ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu 44MP OIS ön kamera, kullanıcıları AI Gece Portresi, Süper Gece Modu, gelişmiş otomatik odaklama ve stabil 4K video gibi özellikleri bir araya getiriyor.

vivo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CMO’su Spark Ni, V21 serisini; “V21 serimizi, müşterilerimizin telefonlarında en çok neye değer verdiğine dair içgörülerimize dayanarak geliştirdik. Bu OIS ön kamerası, geleceğin akıllı telefon ön kameraları için standardı belirlemede radikal bir adımdır. Sanal dünya fiziksel gerçekliğimizle birleşmeye devam ederken, güçlü selfie spot ışığı, şık tasarımı ve şaşırtıcı kullanıcı deneyimi ile V21 ön yüz OIS kamerası, kullanıcılarımızın hem sanal hem de şahsen en iyi hallerini sunmalarına yardımcı olacak.” sözleriyle anlatıyor.

Vivo V21 serisinde gece görüşü ile artık ön kamerada da bulunan Optik Görüntü Sabitleyici

V21, Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS), AI Gece Portresi, otomatik odaklama ve bir ışık sensörü ile birleştirilen OIS’li bir 44 MP ön kameraya sahip ve her zaman, her yerde daha net selfieler ve kaliteli videolar çekmek için bir yazılım-donanım sinerjisi yaratıyor. Gece çekimleri, aksiyon çekimleri ve 4K videolar çeken bu ön kamera, aydınlatmanın sınırlı olduğu ortamlarda bile çok yönlü bir görüntü deneyimi yaratmak için tasarlanmış. AI Gece Portresi, karanlık ortamlardaki karlanmaları azaltan, yüzler için daha iyi odak ve netlik sağlayan Yapay Zeka algoritmasına sahipken, OIS, daha fazla ışığa sahip olabilmek için kamerayı sabitliyor.

Ayrıca, Çift Selfie Spot Işığı, hem ekranın yumuşak ışığını hem de gece fotoğrafları ve videoları çekmeyi daha da kolaylaştırmak için ekranın üstüne yerleştirilmiş bir şekilde olan dahili ön flaşlarla geliyor. V21, makro fotoğrafçılığın yanı sıra geniş açılı ve daha karmaşık çekimleri işlemek için bir dizi ikincil kamera tarafından desteklenen 64 MP OIS arka kameraya da sahip. Bu kamera ile V21, telefonun her iki tarafından video kaydeden çift görüntüleme seçeneğini, yüz özelliklerini artırmak için gelişmiş Yapay Zeka ve kullanıcıların yaratıcılığını öne çıkaran Çift Pozlama İşlevi gibi diğer yaratıcı özelliklerini birleştiriyor. Bu özellikler V21’i, kullanıcıların herhangi bir ortamda arkadaşları veya aileleriyle geçirdikleri keyifli dakikaları stabil ve sorunsuz bir vlog deneyimi haline dönüştüren ideal bir yol arkadaşı haline getiriyor.

7,29 mm ince telefonlar gelişmişliği ifade ediyor

V21, 7,29 mm ince gövdesiyle şık ve minimalist bir tasarıma sahip. Arka kamerayı daha hafif ve daha ince hale getirmek için vivo’nun imzası olan Çift Katmanlı Tasarımı ile fark yaratan V21, formundan ödün vermeden yüksek standartta teknolojiyi tasarımı ile birleştiriyor. Akıllı telefonun ön tarafında, optimum ekran parlaklığı, kontrast, renk canlılığı, mavi ışık göz koruması ve daha fazlasını sağlayan 90 Hz yenileme hızına sahip bir E3 AMOLED FullView ekran bulunuyor. Arka tarafta ise, doğadan ilham alan Gün Batımı Ritmi ve Alacakaranlık Mavisi temalarıyla renklendirilmiş cam bulunuyor.

CPU hızları ile verimlilik odaklı tasarım arasındaki denge

V21, MTK Dimensity 800U işlemci tarafından gücünü alıyor. 2.4 GHz hızında çalışan çekirdek, hareket netliği için yüksek yenileme hızı ve gelişmiş bir oyun deneyimi ile daha hızlı uygulama başlatma hızı sağlarken, 33W FlashCharge, kullanıcıların telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini ve hareket halinde kalmalarını sağlıyor.

vivo V21 ve V21e arasındaki temel farklar

vivo, her zaman kullanıcılarına mümkün olan en iyi mobil deneyimi sağlamaya ve farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmayı hedeflediğini söylüyor. vivo V21, 44 MP OIS ön kamerası ve 64 MP OIS arka kamerası ile fotoğraf ve video çekme konusunda bir avantaja sahip. Ön kameradaki OIS, bu fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında bulunmayan bir özellik. Öte yandan, V21e şık bir tasarımla fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri sunan 44 MP ön kamera ve 64 MP arka kamera ile birlikte geliyor. Her ikisi de stabil videolar, güzel selfieler ve net gece sahneleri arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak sunuluyor.