Google, Android 12 için yeni oyun modu API’leri üzerinde çalışıyor!

Google, önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen mobil işletim sistemi Android 12 için yeni oyun modu API’leri geliştiriyor. Şirket, bu yılki I/O etkinliğinde Android 12’yi Beta sürüm olarak tanıttı. I/O etkinliğinin yanı sıra başka konferanslarda da Android 12’yi canlı bir şekilde gördük. Google, bu yıl 12 Temmuz’da Oyun Geliştirici Zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlik, 12 ve 13 Temmuz tarihlerine yayılacak ve her konuşma için Youtube prömiyeri gerçekleşecek. Henüz bu etkinliğin içeriği hakkında net bir bilgi bulunmasa da bazı sızıntılar Android 12 ile ilgili olacağını gösteriyor.

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Google’ın yeni Android 12 işletim sistemi neler içeriyor?

Android 12, yeni temalar, görsel efektler ve kullanışlı widgetler ile gelecek. Ayrıca yeni işletim sistemi çok daha stabil ve uyumlu çalışacak. Android Developers, Youtube kanalında yeni bir Android prömiyeri paylaştı. Video, iki gün sonrası için zaman ayarlı bir şekilde kanalda mevcut. Google, “Android 12 cihazlar için devrimsel bir özelliği ortaya çıkartacağız.” diyerek vites yükselttiğini belirtti. Açılış konuşmasının başlığı ve açıklaması, yeni özelliğin video oyunlarının kullanıcı deneyimini arttıracağını gösteriyor. Ancak henüz şirketin bunu nasıl yapacağı ile ilgili bir sızıntı mevcut değil. Bunu öğrenmek için pazartesi günü gerçekleşecek video lansmanı beklememiz gerekecek.

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Videonun açıklaması, oyun kalitesiyle birlikte oyunların boyutunun da artacağını gösteriyor. Ancak her ne kadar uzun indirme süreleri bulunsa da oyuncuların kullanıcı deneyimi gelişecek. Android Developers’a göre video, oyunların gelişimi ve artan kullanıcı deneyimini anlatacak. Daha da önemlisi firma, Android 12 işletim sistemi için geliştirdiği yeni projesini de tanıtacak. Ayrıca videoda, Play Asset Delivery’nin üzerine inşa edilen yeni özelliklerin duyurusu da yapılacak.

Google, oyun modu API’leri ile neyi hedefliyor?

Android 12 için yeni “Oyun Modu API’leri” de videoda üzerinde durulması beklenen bir başka konu. Şirket, oyuncuların performansını arttırmak için ayar yapmalarını sağlayacak yeni API’ler üzerinde çalışıyor. Ayrıca alternatif olarak bu API’ler, oyuncuların tercihine bağlı olarak güç tüketimini optimize etmek için de kullanışlı olacak. Bununla birlikte, video oyuncularının en yüksek kare hızı veya pil tasarrufu için çeşitli özelleştirmeler yapması mümkün hale gelecek. Videonun açıklaması, oyuncuları yaklaşmakta olan telefon lansmanları hazırlanırken oyunları entegre ve test etmeye çağırdı. Bununla birlikte henüz mevcut API’ler hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak pazartesi günü hangi özellikler ve optimizasyon ayarlarının bulunacağını görmüş olacağız.