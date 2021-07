Google, Android 12 için yeni oyun modu API’leri üzerinde çalışıyor!

Genellikle “su geçirmez” olarak adlandırılan IP dereceli suya dayanıklı telefon satın alan kullanıcıların bile her zaman dikkatli olması gerektiği her yerde dile getiriliyor. Yepyeni amiral gemilerinin mükemmele yakın bir tasarım kalitesi olarak lanse edilmiş ve suya dayanıklı olarak tüketicilere sunulmuş olsa bile muhtemelen uzun kullanımlar sonucunda veya herhangi bir tamirat sonrasında bu özelliğini kaybedecek. Peki bir uygulama ile telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçebilir misiniz?

Eğer telefonunuzun suya dayanıklılığını kendinizin test etme gibi bir fikriniz varsa bunu gerçekten suya sokmadan da test etmenin bir yolu var gibi gözüküyor. Özellikle bunu yapmak ücretsiz ve kolaysa bu fikir daha da önem kazanıyor. Bundan bir hafta önce, Google Play mağazasında tam olarak bu amaca yönelik bir uygulama ortaya çıkmış gibi görünüyor. Söz konusu uygulama Water Resistance Tester 1 Temmuz’da piyasaya sürülmüş ve akıllı telefonunuzun IP67 ve IP68 su geçirmezlik contalarını test etmenize yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Uygulamanın geliştiricisi Ray W’ye göre uygulama, suya dayanıklılık testini telefonun yerleşik barometresini kullanarak yapıyor. En son güncellemesinden itibaren uygulama, telefonun gerçekten bir barometresi olup olmadığını da kontrol ediyor, bu yüzden en azından bu bilgiyi almak için bile kullanılabilir.

Uygulama şu şekilde işliyor; Test sırasında uygulama, kullanıcının telefonuna sıkıca basmasını istiyor ve içerideki barometreden aldığı basınç verilerini, kullanıcının telefonun aşağısına basmadığındaki basınç ile karşılaştırıyor. Böylece buna karşılık olarak kullanıcıya su geçirmezlik contalarının dayanıp dayanmadığı konusunda anşaılır bir derecede doğru bir sonuç vermesi bekleniyor.

Uygulamayı indiren kullanıcılarının yorumlarına bakıldığında çoğunlukla olumlu olduğunu, kullanıcılar birkaç telefonu test ettiğini ve doğru sonuçlar aldığını iddia ediyor. Her halükarda, bu uygulamayı denemek faydalı olabilir tabii ancak telefonun sıvı direncinin hala dayandığı görülse bile telefonunuzu her zaman ve her türlü sıvılardan uzak tutmak hem sizin için hem de telefonunuzun sağlıklı çalışması için daha iyi.