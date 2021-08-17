Google Pixel 6 Şarj Cihazı İle Gelmeyecek

Google, Pixel 5A‘nın kutularında şarj adaptörlerinin son olduğunu belirterek kutu içerisinde şarj adaptörlerini çıkararak Apple ve Samsung’a katılıyor. Buradan sonbaharda çıkması beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘nun kutularında şarj adaptörü olmayacağı anlamına geliyor.

Google, kullanıcıların çoğunda hali hazırda bir Usb Type C şarj kablosuna ve bunun adaptörüne sahip olduğunu ve bu yüzden kutulara eklemeye gerek olmadığını söylüyor. Apple ve Samsung, kutu içeriklerine şarj adaptörü koymayacaklarını açıkladıkları zaman da Google tarafından benzer söylentiler gelmişti. Bir şarj cihazı dahil etmemenin maliyet tasarrufunun bu kararlarda büyük rol oynaması muhtemeldir.

Şarj aletlerini kutulardan çıkarmak için çevresel bir söylenti mevcut: Müşterilere gönderilen daha az yedekli şarj cihazı teorik olarak elektronik israfı azaltacaktır.

Kesin olan şey ise; Apple, Samsung ve Google gibi üç büyük telefon üreticisi şarj cihazını çıkarmaya böye kararlı olmasıyla, daha küçük şirketlerinde aynı şeyi takip ederek şarj cihazlarını kutulardan çıkarmasına örnek olacaktur. Bu olay küçük şirketler için kolay olmasada uzun bir zaman içerisinde uygulayacaklardır.

Bu durumlar tabii ki de orijinal ürünlerin fiyatını arttıracaktır ve daha fazla çakma ürün çıkartılmasına olanak sağlayacaktır. Elinizde olan şarj kablolarına ve adaptörlerine şimdiden gözünüz gibi bakmaya başlayın.