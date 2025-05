XBOX Game Pass sunduğu avantajlarla öne çıkmaya devam ediyor. Mayıs ayında hizmete eklenecek oyunlar, toplamda 7 bin TL’den fazla bir değeri ücretsiz sunarak dikkat çekiyor. XBOX Game Pass, her ay olduğu gibi bu ay da kullanıcılarına geniş bir oyun yelpazesi sunuyor.

Mayıs Ayında XBOX Game Pass Abonelerini Hangi Oyunlar Bekliyor?

Microsoft’un sunduğu XBOX Game Pass servisine bu ay eklenecek oyunlar arasında hem klasik yapımlar hem de yeni çıkan oyunlar yer alıyor. Dredge, Dragon Ball Xenoverse 2 ve DOOM: The Dark Ages gibi yüksek fiyatlı oyunların kütüphaneye dahil olması, kullanıcıların ilgisini çekiyor.

İlk olarak 199 TL değerindeki Dredge, PC ve Xbox Series X|S platformlarında bugünden itibaren erişime açıldı. 7 Mayıs itibarıyla ise Dragon Ball Xenoverse 2 ve Flintlock: The Siege of Dawn gibi dikkat çeken oyunlar eklenecek. Bunların yanında Metal Slug Tactics ve Dungeons of Hinterberg da bu tarihte XBOX Game Pass kütüphanesinde yerini alacak.

8 Mayıs’ta ise listenin en pahalı oyunlarından biri olan Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, 882 TL fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak. Aynı gün Revenge of the Savage Planet de eklenecek. 13 Mayıs’ta nostaljik yapısı ile Warhammer: Vermintide 2, 15 Mayıs’ta ise merakla beklenen DOOM: The Dark Ages erişime açılacak.

Listenin devamında ise 16 Mayıs’ta Kulebra and the Souls of Limbo, 20 Mayıs’ta ise Firefighting Simulator: The Squad ile Police Simulator: Patrol Officers gibi simülasyon türündeki oyunlar XBOX Game Pass kullanıcılarına sunulacak.

Hizmete eklenecek bu yapımlar, toplamda 7 bin TL’yi aşkın değeri temsil ediyor. Bu da XBOX Game Pass aboneliğini hem ekonomik hem de eğlenceli bir seçenek haline getiriyor.

Oyun Platform Normal Fiyatı Game Pass’e Eklenme Tarihi Dredge PC ve Xbox Series X|S 199 TL Bugün Dragon Ball Xenoverse 2 Konsol ve PC 89 TL 7 Mayıs Dungeons of Hinterberg Konsol 590 TL 7 Mayıs Flintlock: The Siege of Dawn Xbox Series X|S 650 TL 7 Mayıs Metal Slug Tactics Konsol 503 TL 7 Mayıs Revenge of the Savage Planet PC ve Xbox Series X|S 735 TL 8 Mayıs Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed Konsol ve PC 882 TL 8 Mayıs Warhammer: Vermintide 2 Konsol 65 TL 13 Mayıs DOOM: The Dark Ages PC ve Xbox Series X|S 2.350 TL 15 Mayıs Kulebra and the Souls of Limbo Konsol ve PC Belirtilmemiş 16 Mayıs Firefighting Simulator: The Squad Konsol ve PC 297,50 TL 20 Mayıs Police Simulator: Patrol Officers Konsol ve PC 700 TL 20 Mayıs

Siz XBOX Game Pass hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin! Daha fazlası için takipte kalın!