Samsung’un yeni katlanabilir modelleri hakkında neler biliyoruz? Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 yolda ve beklentiler her zamankinden yüksek. Peki bu yıl neler değişecek? Pil kapasiteleri yeterli mi? Şarj hızı konusunda ilerleme sağlandı mı?

Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 pil özellikleri ortaya çıktı!

Galaxy Z ailesinin yeni nesil katlanabilir modelleri olan Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7, yakın zamanda tanıtılması beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Özellikle pil kapasitesi açısından farklı yaklaşımlar içeren bu iki cihaz, dikkat çekici ayrıntılarla karşımıza çıkıyor.

Galaxy Z Flip 7, selefi olan Flip 6’ya göre batarya konusunda belirgin bir gelişme gösteriyor. Cihazda biri 1.189mAh, diğeri 2.985mAh olmak üzere iki hücreden oluşan bir sistem yer alıyor. Toplamda 4.174mAh minimum kapasiteye sahip olan bu sistemin, pazarlama tarafında 4.300mAh olarak duyurulması bekleniyor.

Bu da Galaxy Z Flip 7 günlük kullanımda daha uzun bir pil ömrü sunacağına işaret ediyor. Bu iyileştirme, özellikle kompakt katlanabilir telefon kullanıcılarının yüzünü güldürebilir.

Buna karşılık Galaxy Z Fold 7, batarya kapasitesi konusunda daha muhafazakâr bir çizgide ilerliyor. Cihazda kullanılan iki batarya hücresi sırasıyla 2.126mAh ve 2.146mAh kapasiteye sahip. Bu yapı toplamda 4.272mAh’lik bir minimum kapasite sunuyor ve muhtemelen 4.400mAh olarak lanse edilecek.

Ancak bu değer, bir önceki model olan Fold 6 ile neredeyse aynı seviyede. Galaxy Z Fold 7 daha büyük ekranlar sunacağı konuşulurken, pil kapasitesinin sabit kalması, kullanıcı tarafında performans endişelerini de beraberinde getiriyor.

Galaxy Z modellerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise şarj hızlarında herhangi bir gelişme olmaması. Hem Galaxy Z Flip 7 hem de Galaxy Z Fold 7, 25W hızlı kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj ile gelmeye devam ediyor.

Bu da, Samsung’un enerji verimliliğini farklı donanım optimizasyonlarıyla sağlamayı planladığını gösteriyor olabilir. Yeni nesil işlemciler ve daha az enerji tüketen ekran panelleri, bu noktada belirleyici rol oynayabilir.

Galaxy Z serisinin Türkiye pazarında da ilgiyle karşılanması bekleniyor. Özellikle batarya performansı, mobil kullanıcıların en çok önem verdiği konulardan biri. Samsung’un bu dengeyi nasıl sağlayacağını yılın ikinci yarısında göreceğiz.

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Peki siz Galaxy Z serisinin yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 batarya kapasitelerini yeterli buluyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!