Genel
Google Pixel 5a’da, Sınırsız Fotoğraf Yedekleme Özelliği Olmayacak
Gelişmiş kamera algoritmalarına ek olarak, en yeni nesil özelliklerle telefon çıkaran Google, eski cihazlarının sahiplerine sunmuş olduğu sınırsız bulutta fotoğraf yedeklemesini kaldırmayı hedefliyor. Eski cihazlarında o cihazın alınması için güzel bir etken olsa da, yeni modeli Pixel 5a‘da olmaması da bir o kadar negatif yönde etki yaratacaktır.
Google müşterilerine sınırlı bir alan verecek. Daha fazla alan kullanmak isteyen kullanıcılarına ek olarak alan satacak.
Google Fotoğraflar, yedekleme aşamasında iki kalite ayarı sunmaktadır; Orijinal ve Sıkıştırılmış. Pixel cihazların satın alınmasında iyi rol oynayan sınırsız ve orijinal kalite de yedeklemeler yapılıyor olmasıydı. Google politikasında değişikliklere gitti. Bu değişikliklerle beraber bu özelliği kaldırıyor. Pixel 2 ve Pixel 3, piyasaya sürüldükten sonraki üç yıl içinde orijinal kalitede görüntüler için sınırsız alana sahiplerdi.
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Diğer yandan, Pixel 3a, Pixel 4 ve sonraki sürümleri, yalnızca sıkıştırılmış fotoğrafları sınırsız olarak bulutta tutacak ancak orijinal kalitede bulunan fotoğrafları yedeklemeyi tamamen bıraktı. Son olarak Pixel 5a modelinde hiçbir kalitede fotoğrafın ücretsiz depolanmasını desteklemeyen ilk Google telefonudur. Bu nedenle yeni alıcılar sadece sınırlı bir 15gb gibi alana güvenebilir veya Google One üzerinden ücretli tarife planlarından birine geçebilir.
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Genel
VPN nedir? En iyi ücretsiz VPN servisleri nelerdir?
VPN, günümüzde internetteki yasaklar ve sansürlerin çevresinden dolanmak için veya gizliliğin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi konumunda. Bir çok insan erişim sağlamak istedikleri sitelere güvenli ve gizli olarak girebilmek için de çeşitli VPN servisleri kullanıyor. Bazıları ücretli bazıları da ücretsiz olarak çeşitli uygulamalar farklı hizmetler sunuyor. Peki VPN nedir ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VPN servisleri nelerdir?
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VPN nedir?
VPN (Virtual private network) veya türkçe ismiyle sanal özel ağ, size internette gezerken farklı bir ağdan bağlanıyormuşsunuz gibi gösteren bir internet teknolojisidir. Örnek vermek gerekirse sizin ülkenizde ulaşmak istediğiniz bir internet sitesi yasaklanmış ise bir VPN servisi sizi başka bir ülkedeki başka bir ağ üzerinden sizin o internet sitesine erişmenizi sağlar veya site yasaklı olmasa bile internetteki anonim ve gizliliğinizi korumak adına normalde kullandığınızdan farklı bir ağ üzerinden internette gezinmek isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için de öncelikle bir VPN servisi edinmeniz gerekiyor.
VPN servisleri nelerdir?
VPN servisleri, hem ücretli hem de ücretsiz olarak bulunabiliyor. Ücretli olanlar da deneme sürümü veya daha kısıtlı seçenekler ile ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bir VPN servisi bir çok farklı ülkedeki sunucuları ile size hangi ülke üzerinden bağlanmak istediğinize ait seçenekler sunar. Ücretsiz kullandığınız sürümler de ise daha kısıtlı ülke seçeneklerine erişebilirsiniz veya deneme sürümünü kullanıyorsanız tüm ülkelere erişebiliyor olsanız da zaman olarak kısıtlanmış olabilirsiniz. Deneme sürümü veya normal olarak ücretsiz kullanabileceğiniz en iyi VPN servislerini de sizler için sıraladık.
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OpenVPN
OpenVPN, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en önemli VPN servislerinden bir tanesi. Gelişmiş arayüzü ve detaylı ayar seçenekleri ile ne yaptığını bilen kullanıcılara mükemmel bir hizmet sunuyor. PC’de Windows, MacOS ve Linux sürümleri bulunan servisin, aynı zamanda mobilde Android ve IOS uygulamaları da bulunuyor.
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ZenMate
ZenMate, en eski VPN servislerinden bir tanesi. Google Chrome tarayıcısına bir eklenti olarak kurabileceğiniz ZenMate, yeni kullanıcılara neredeyse hiç bir ayar yapmadan aşırı kolay bir kullanım imkanı sunuyor.
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Opera VPN
Opera VPN, Opera internet tarayıcısının sunmuş olduğu VPN servisidir. Opera tarayıcısına bütünleşik olarak çalışır ve kullanıcılara ekstra hiç bir program veya eklenti kurmasını gerektirmez. Tarayıcı üzerinden tek bir tıklama ile açıp kapatabileceğiniz VPN servisi kolay bir kullanım sunuyor.
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Touch VPN
Touch VPN, yine bir Google Chrome eklentisi olarak kullanabileceğiniz diğer bir VPN servisi. Anonimliğe önem veren bu servisi kullanmaya başlamak oldukça kolay. Yalnızca Chrome tarayıcınıza eklenti olarak kurduktan sonra hiç bir üyelik gerektirmeden bağlanılır ve istediğiniz ülkeyi seçtikten sonra bir tıklama ile çalışmaya başlar. Tamamen ücretsizdir.
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ProtonVPN
ProtonVPN de gizlilik ve güvenilirlik konusunda öncü VPN servislerinden bir tanesi. Hem mobilde hem de pcde kullanılabilen servis ücretli ve ücretsiz olacak şekilde bir çok üyelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz olarak da 3 farklı ülkedeki 23 farklı servera bağlanabilme imkanı tanıyor.
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Genel
Apple, IOS 15 ile Bazı Özelliklerini Kaldırıyor
Apple, FaceTime’da gerçek zamanlı medya paylaşımı, yeniden tasarlanmış bir Safari, Odak modu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yeni özellikle Haziran ayında WWDC 2021‘de IOS 15’i duyurdu. Ancak iOS 15 büyük ihtimalle önümüzdeki ay herkesin kullanımına sunulacak olsa da, kullanıcıların ilk günden kullanamayacağı bazı özellikler var.
Her yıl, son beta aşamasında, iOS’un yeni bir sürümünün resmi olarak yayınlanmasından önce kaldırılan ve önceden duyurulan bazı özellikler var. Çoğu zaman Apple yeni sürümünde düzgün çalışmadığı için bazı özelliklerini kaldırır.
Resmi IOS 15 sürümünde nelerin kullanılamayacağını yazdığımız haberi okumaya devam edin:
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SharePlay
SharePlay, kullanıcıların bir şarkıyı, videoyu ve hatta cihazın ekranını FaceTime aracılığıyla diğer kişilerle paylaşmasına olanak tanıdığı için IOS 15’in en önemli özelliklerinden birisidir. Apple’ın WWDC 2021‘de sahnede gösterdiği ilk özellikti ve şimdiye kadar geliştiriciler ve diğer beta kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu.
IOS 15 beta 6 sürümünde Apple SharePlay’ın devre dışı bırakıldığı onayladı ve IOS 15 sürümünden bu özellik çıkartıldı. Bunun üzerine şu şekilde bir açıklamada bulundu;
- SharePlay, IOS 15, iPadOS 15 ve tvOS 15’in geliştirici beta 6 sürümlerinde kullanım için devre dışı bırakıldı ve macOS Monterey’in gelecek beta 6 sürümünde devre dışı bırakılacak. SharePlay, gelecekteki geliştirici beta sürümlerinde tekrar kullanılmak üzere etkinleştirilecek ve bu sonbaharda yazılım güncellemelerinde kullanıcılarına sunulacaktır.
ID Cards (Kimlik Kartları)
IOS 15, Cüzdan uygulamasında kimlik kartları için yeni bir destek ekleyecekti. Bu şekilde kullanıcılar, ehliyetleri gibi belgeleri iPhone’lerinde saklayabileceklerdi. Ancak bu özelliği de IOS 15’in ilk sürümlerinden kaldırıldı.
Kimlik kartları desteği WWDC 2021‘de duyuruldu, ancak beta kullanıcıları için hiçbir zaman sunulmadı. Apple, bu özelliğin bu yıl IOS 15 kullanıcıları için başka bir güncellemeyle ayrı olarak yayınlanacağını web sitesinde duyurdu. Cüzdan uygulamasındaki kimlik kartlarının yalnızca ABD’deki kullanıcılara sunulacağını da belirtmek gerekir.
Uygulama Gizlilik Raporu
Apple, işletim sistemine daha fazla gizlilik kontrolü eklemeye devam ediyor ve şirket, IOS 15 ile yeni bir Uygulama Gizliliği Raporu duyurdu. Bu rapor, her uygulamanın son yedi yılda hangi verilere ve sensörlere eriştiğiyle ilgili ayrıntılarla birlikte Ayarlar uygulamasında bulunabilir.
Ne yazık ki, Uygulama Gizlilik Raporu, Apple’ın raporun lansman sırasında kullanılamayacağını söylediğinden, gelecekteki bir iOS 15 güncellemesi ile getirecek. IOS 15 beta kullanıcıları raporu metin dosyası halinde alabilecek ancak grafikler henüz eklenmiş değil.
Özel E-Posta Alanı
Apple, web sitesinde kullanıcıların iCloud e-posta adreslerini özelleştirmek için kendi alan adlarını kullanabileceklerini duyurdu. Yeni seçenek, iCloud Aile Paylaşımı aracılığıyla aile üyeleriyle de çalışmaktadır.
Şimdiye kadar, bu seçenek IOS 15 beta kullanıcıları için mevcut değil. Apple, özel e-posta etki alanı seçeneği hakkında bir açıklama yapmıyor, ancak bazı iCloud+ özelliklerinin bu yıl içinde geleceğini söylemekte.
CarPlay 3D Ayrıntılı Navigasyon
Apple, WWDC 2021‘de Haritalar uygulamasını, artık 3B etkileşimli bir dünya, yeni sürüş özellikleri, iyileştirilmiş arama, özel hazırlanmış kılavuzlar ve bazı şehirlerde ayrıntılı binalar içeren IOS 15 arayüzünü gösterdi.
Özellik şu anda iOS 15 beta sürümünde mevcut ancak Apple CarPlay’de aynı özellik bulunmuyor. Apple, bir sonraki güncellemelerde CarPlay için geçerli olacağını söylemekte.
Universal Control (Evrensel Kontrol)
Evrensel Kontrol, IOS 15’in en çok beklenen özelliklerinden biri. WWDC’de tanıtılan, Mac kullanıcılarının ana bilgisayarlarının klavye ve faresini kullanarak bir iPad’i veya hatta başka bir Mac’i kontrol etmelerini sağlıyor.
Apple, Evrensel Kontrol’ün gelecekteki bir sürümle geleceğini söylemedi, ancak şimdiye kadar bu özellik IOS 15 beta’ya hiç eklenmedi, bu da kullanıcıların Mac’lerini kullanarak bir iPad’i kontrol etmek için biraz daha beklemeleri gerektiğini gösteriyor.
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