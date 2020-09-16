Google Asistan, doğum günü hatırlatma bildirimleri gönderiyor

Google Asistan, yepyeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte bazı kullanıcılar, Asistan’ın kendilerine doğum günlerini birkaç hafta öncesinden hatırlatmaya başladığını bildirdi.

İlginizi çekebilir: Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!

reklam

Geçen ayın sonuna doğru Google, Asistan için bir kullanıcının olmasını isteyebileceği bir sürü kullanışlı özellikler duyurmuştu. Google’ın duyurduğu özellikler arasında, ilk başta İngilizce konuşulan pazarlar için sunulacak doğum günü hatırlatıcısı da yer alıyordu. İşte şimdi şirket, en azından bu özelliği hayata geçirmeye başladı.

Google Asistan doğum günü hatırlatma bildirimi

9to5Google‘ın bildirdiğine göre Google Asistan, kullanıcılara şimdiden doğum günlerini hatırlatmaya başlamış durumda. Yeni özellik, bilhassa arkadaşlarının, ailelerinin veya hatta – ne yazık ki – kendisinin bile doğum günlerini unutanlar için son derece faydalı görünüyor.

Örnek ekran görüntüsünde de görebileceğiniz doğum günü hatırlatma bildiriminde, “Anthony’nin doğum günü yakında geliyor! Bir şey planlamak ister misin?” yazıyor. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta, Google Asistan tarafından gönderilen bildirimin sayfayı tam ekran kaplamıyor olması. Yani sanki WhatsApp’tan gelen bir bildirim gibi üst kısımda normal bir uygulama bildirimi olarak açılıyor.

Üstelik Asistan, tam doğum gününüzün olduğu gün değil, birkaç hafta öncesinden doğum günü bildirimlerini göndermeye başlıyor. Arkadaş çevrenizde doğum gününüzü hatırlamayıp bir mesaj bile göndermeyecek kadar vefasızlar varsa, Asistan bu noktada sizi belki bir nebze mutlu edecektir.

Diğer taraftan, gelen bildirimi “Yararlı” veya “Yararlı değil” olarak da işaretleyebiliyorsunuz. Yararlı değil olarak işaretlerseniz, böyle bir bildirimi daha fazla almayacaksınız. Ek olarak bildirimin kendisine dokunduğunuzda da karşınıza çok daha detaylı bilgiler için özel bir Asistan sayfası çıkacak.