Samsung, akıllı saatlerde yazılım stratejisini tamamen değiştiriyor. Son gelen sızıntılar, şirketin One UI 8 sürümünü doğrudan Galaxy Watch modellerine entegre edeceğini gösteriyor. Peki bu adım ne anlama geliyor? One UI Watch 6.5 ve 7 neden atlanıyor? Türkiye’deki kullanıcılar bu geçişten nasıl etkilenecek?

Galaxy Watch için One UI 8 kararı netleşti! Ara sürümler iptal edildi

One UI 8 yazılımı, Samsung’un Galaxy Watch serisine yönelik en radikal hamlelerinden biri olabilir. 1 Mayıs 2025 tarihli sızıntıya göre, saatlere ait test yazılımlarında One UI 8 ve Android 16 ibareleri yer alıyor. Bu da doğrudan Samsung Android 16 tabanlı One UI 8 yapısının test edildiğini doğruluyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, One UI Watch 6.5 ve 7 sürümlerini tamamen atlayarak doğrudan One UI 8 sürümüne geçiş yapacak.

Bu kararın altında, telefonlar ile saat arayüzleri arasındaki sürüm senkronizasyonunu sağlamak yatıyor. Samsung’un bu hamlesi, tüm cihaz ekosisteminde daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi oluşturma hedefinin bir parçası.

Yeni One UI ile birlikte arayüzde hem görsel hem işlevsel anlamda ciddi değişiklikler bekleniyor. Bildirim yönetimi, pil optimizasyonu, sağlık verileri takibi ve uygulama geçişleri gibi birçok alanda daha akıcı ve entegre bir yapı sunulacak.

İlginizi çekebilir: Galaxy Watch Ultra 2 çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı!

Bu geçişin, özellikle Galaxy Watch 6 ve sonrasında çıkan modeller için büyük fark yaratacağı tahmin ediliyor. Samsung’un bu yeni yaklaşımı, One UI Watch arayüzünün sadece bir arayüz değil, ekosistem içinde senkron çalışan bir yapıya dönüşmesini amaçlıyor.

Peki siz One UI güncellemesinin Galaxy Watch modellerine doğrudan gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? One UI Watch arayüzünün telefonlarla aynı sürüme taşınması kullanıcı deneyimini nasıl etkiler? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın, en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!