Zimbabve, Kripto ETF Ürünlerini Destekleyecek! ETF Nedir?

Birçok ülke dijital para birimi yeniliklerini destekleme yolunda ilerleme kaydederken, Zimbabve Maliye Bakanı Mthuli Ncube, hükümetin kripto para birimlerinin gelişmesine izin vermenin yollarını araştırdığını doğruladı. Bakan, ülkenin Kripto ETF ürünlerini destekleyeceğini de söyledi. Peki kripto para piyasasında özellikle Bitcoin ile yan yana sıkça duyduğumuz ve Bitcoin fiyatında da önemli hareketler yaratan ETF nedir? Detaylar yazımızın devamında.

Dubai’deki bir etkinlikte ülke vatandaşlarına konuşan Ncube, ülkenin halihazırda Bitcoin gibi dijital para birimlerini yasal hale getirmek için bir yol oluşturduğunu, ancak El Salvador örneğinde olduğu gibi yasal bir ihale haline gelmediğini söyledi. Bakan, dijital para birimlerinin artık görmezden gelinemeyecek kadar büyük olduğuna ve dijital para birimlerinin benimsenmesinin ülkedeki havale maliyetini düşürmeye yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Bakanın değindiği önemli konulardan biri de ülkenin bir kripto ETF lansmanı üzerinde çalıştığını kaydetmesi oldu. Ona göre, bu ürünler için planlar halihazırda devam ediyor ve özel yatırımcılar inisiyatifin önünü açıyor.

Ülkenin dijital para birimlerini yasaklama planı olmadığını kabul ederken, “Ancak bizim görüşümüz, bunun bir para birimi olmasını istemiyoruz. Bunun bir yatırım sınıfı olmasını istiyoruz. Victoria Falls Menkul Kıymetler Borsası platformu aracılığıyla, orada, açık deniz bölgesi içinde çitle çevrili kripto tabanlı ürünler yaratmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Ncube, bakanlığın zaten ilk adımı attığına ve Zimbabve Merkez Bankası’nda (RBZ), fikrin ve diğer her şeyin güvenli bir şekilde düzenlenmiş bir ortamda test edildiği bir sanal alan yarattığına dair güvence verdi.

Bu kripto ETF arayışları için zaman çizelgesi yok. Ancak, ETF ürünlerinin dayandırılacağı endeksin geliştirilmesine yardımcı olan aktif ortakların, bugün dünyanın büyüyen finans merkezlerinden biri olan Dubai’den olduğu kaydedildi.

Kripto ETF ürünleri bugün popüler hale geliyor. Nispeten yeni olsa da, Kanada, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerde aktif Bitcoin ETF ürünleri var. Zimbabwe’den gelen mevcut hareket, ülkeyi Afrika’da ülkenin ilk kripto ETF’sini piyasaya süren ilk ülke haline getirebilir.

ETF Nedir?

ETF, belirli bir varlığın veya varlık grubunun performansını izleyen bir yatırım aracıdır. ETFler, yatırımcıların varlıklara gerçekten sahip olmadan yatırımlarını çeşitlendirmelerine olanak tanır. Yalnızca kazanç ve kayıplara odaklanmak isteyen bireyler için ETFler, bireysel varlıkları alıp satmaya daha basit bir alternatif sunar. Ve birçok geleneksel ETF, ortak bir şeye sahip daha büyük isim sepetlerini hedeflediğinden – örneğin sürdürülebilirliğe odaklanma veya video oyunu endüstrisini ve ilgili işletmeleri temsil eden hisse senetleri – yatırımcıların varlıklarını kolayca çeşitlendirmelerine izin verir.

Bir Bitcoin ETF, dünyadaki en popüler dijital para biriminin fiyatını taklit eden bir ETF’dir. Bu, yatırımcıların Bitcoin ticaretinin karmaşık sürecinden geçmeden ETF ile satın almalarını sağlar. Ayrıca, ETF sahipleri doğrudan Bitcoin’e yatırım yapmayacakları için, kripto para yatırımcılarının gerektirdiği karmaşık depolama ve güvenlik prosedürleri hakkında endişelenmeleri gerekmez.