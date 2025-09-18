Teknoloji gündeminde merak edilen konulardan biri şüphesiz Galaxy S26 serisi. Peki bu yeni nesil telefonlarda neler farklı olacak? Exynos 2600 gerçekten beklenen performansı sunabilecek mi? Türkiye’deki kullanıcılar bu değişimi nasıl hissedecek? İşte tüm bu sorular şimdiden yanıt arıyor.

Galaxy S26 işlemcisi Exynos 2600 olacak! Özellikleri neler?

Galaxy S26 ailesinin en önemli yeniliği, Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 2600 işlemcinin geri dönüşü olacak. Şirket, bu yonga setini 2nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisi ile üretiyor. Bu da hem enerji tüketiminde düşüş hem de performans artışı anlamına geliyor. Türkiye’de oyun oynayan, yoğun uygulama kullanan ya da telefonu uzun süre şarj etmeden kullanmak isteyen kullanıcılar için bu fark oldukça hissedilecek.

Samsung, daha önceki modellerde eleştirilen ısınma sorunlarını bu defa aşmak istiyor. Exynos 2600 için geliştirilen özel “heat path block” sistemi, cihazların daha serin çalışmasını ve daha az enerji harcamasını sağlayacak. Özellikle yaz aylarında ısınma problemi yaşayan Samsung S26 kullanıcıları için bu önemli bir gelişme.

Performans testleri de beklentiyi artırıyor. Geekbench verilerine göre Exynos 2600, tek çekirdekte 3.309 ve çoklu çekirdekte 11.256 puan aldı. Bu skorlar, Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2’ye oldukça yakın. Eğer bu sonuçlar piyasaya sürülen cihazlarda da korunursa, Samsung S26 serisi Samsung’a yeniden güven kazandırabilir.

Şirketin bu adımı yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle. Galaxy S26 ile birlikte Samsung, Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca Exynos 2600 sayesinde firmanın yarı iletken üretim birimi de yeniden canlanabilir. Analistler, Samsung’un üçüncü çeyrekte ciddi bir kârlılık artışı elde edebileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, her pazarda aynı strateji uygulanmayacak gibi görünüyor. ABD ve Güney Kore gibi bazı bölgelerde Galaxy S26 cihazları Qualcomm işlemcilerle gelirken, Türkiye gibi pazarlarda Exynos 2600 tercih edilebilir. Bu da bizlere Samsung’un farklı pazarlarda farklı çözümler sunmaya devam edeceğini gösteriyor.

Samsung’un yarı iletken üretim kapasitesini artırmak için Nintendo ve Tesla gibi şirketlerden de sipariş aldığı konuşuluyor. Bu da Exynos 2600’ün yalnızca telefonlarda değil, farklı elektronik cihazlarda da rol oynayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Galaxy S26 serisi, yalnızca bir akıllı telefon lansmanı değil, Samsung’un küresel stratejisinin de önemli bir parçası olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 ile birlikte gelen Exynos 2600 Türkiye’de kullanıcıların güvenini yeniden kazanabilecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!