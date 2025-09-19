Samsung kullanıcıları için büyük merak konusu: One UI 8.5 güncellemesi ne zaman gelecek ve hangi cihazlara ulaşacak? Henüz One UI 8 dağıtımı bile tam olarak tüm bölgelere yayılmamışken, şirketin S25 Ultra modeli için yeni bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Peki bu durum Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek, Galaxy S25 serisi sahipleri bu güncellemeyi erken alabilecek mi?

One UI 8.5 S25 Ultra için test edilmeye başlandı!

One UI 8.5 sürümü, ilk olarak S25 Ultra modelinin sunucularında görüntülendi ve bu, Samsung’un 2025 amiral gemisine özel olarak geliştirmeye başladığını gösteriyor. Yazılım versiyonları sızdırılsa da Samsung artık güvenlik açıklarını kapattığı için kullanıcıların bu test dosyalarını indirmesi mümkün değil. Yani Galaxy S25 Ultra sahipleri için güncelleme hazır olsa bile yalnızca şirket içi test aşamasında.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, One UI 8.5 büyük ihtimalle Galaxy S26 lansmanından sonra kararlı sürüm olarak yayınlanacak. Bu, S25 Ultra sahiplerinin biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak güncelleme geldiğinde, özellikle sistem optimizasyonları, güvenlik iyileştirmeleri ve kullanıcı arayüzünde daha akıcı geçişler öne çıkacak.

İlginizi Çekebilir: One UI 8 yenilikleri neler? İşte Samsung Android 16 ile gelen yenilikler listesi!

One UI 8.5 sadece S25 Ultra ile sınırlı kalmayacak. Samsung, aynı anda Galaxy S26 serisi için de bu yazılımı uyarlıyor. Böylece gelecek yıl piyasaya çıkacak yeni amiral gemileri güncellemeyi doğrudan kutudan alırken, mevcut Galaxy S25 serisi kullanıcıları da lansman sonrasında kademeli olarak bu sürüme geçiş yapabilecek.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla yeni One UI ile birlikte ana ekran düzeni daha temiz bir hale getirilmiş. Bildirim panelinde daha şeffaf tasarım tercih edilirken, hızlı ayar ikonlarında modern bir simge seti dikkat çekiyor. Ayrıca Samsung’un yerleşik uygulamalarında da tasarım bütünlüğü sağlamak için ufak ama etkili değişiklikler yapılmış.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI güncellemesinin S25 Ultra için sunduğu yenilikler sizce yeterli mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!