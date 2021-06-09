El Salvador Bitcoin yasasını onayladı!

Bitcoin 2021 konferansında söylendiği üzere El Salvador devlet başkanı Nayip Bukele, Bitcoin’in El Salvador’da yasal para birimi olması konusunda bir yasa tasarısını kongreye sunacaktı. Yasa tasarısı kongreden geçti. El Salvador, 84 üzerinden 62 oyla Bitcoin’i yasal olarak kabul eden ilk ülke oldu. Başkan Nayip Bukele bu durumu “üstün çoğunluğa” sahip tarihi bir an olarak nitelendirdi.

Bitcoin’in ülkede yasal para birimi olarak tanınması ve işlem görmesi ile ilgili yasa tasarısı El Salvador kongresinden bu sabah saatlerinde resmen onay aldı. Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 90 gün içerisinde ülkede yürürlüğe girmiş olacak.

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Başkan Bukele, tasarı ile birlikte, her ekonomik birimin Bitcoin ödemelerini kabul etmesi gerekeceğini söyledi. Tasarıda dikkat çeken bazı maddeler şu şekilde:

Ürünler Bitcoin ile fiyatlandırılabilir

Vergiler Bitcoin ile ödenebilir

Bitcoin işlemleri sermaye kazancı vergisiyle karşı karşıya kalamaz

ABD doları, Bitcoin fiyatı için referans para birimi olmaya devam eder

Bitcoin “her ekonomik unsur” tarafından bir ödeme şekli olarak kabul edilir

Yasa, Bitcoin’in düzenlenmesi ve denetimlenmesini daha sağlıklı ve iyi bir şekilde yapmayı amaçlıyor. Bilindiği gibi El Salvador’daki nüfusun yaklaşık %70’i geleneksel finansal hizmetlere erişemiyor. Hükümet, Bitcoin işlemlerini yürütmek için de gerekli eğitim ve mekanizmaları teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca tasarıda yer alan maddelere göre hükümet, kripto para işlemlerini etkinleştirmek için alternatifler de sağlayacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta El Salvador başkanı Bukele, hükümetin ülkenin finansal altyapısını Bitcoin teknolojisini kullanacak şekilde dönüştürmek için bir dijital cüzdan firması olan Strike ile bir ortaklık geliştirdiğini de açıklamıştı.

İlk kez bir ülkede lider kripto para birimi Bitcoin, rezerv para birimi olan ABD doları ile birlikte resmi şekilde kabul edilmeye başlandı. Bu gelişme kripto paralar için tarihi bir dönüm noktası.

Geçtiğimiz gün 32.000 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin fiyatı, El Salvador’dan gelen bu haber ile biraz yükselerek son 24 saatte %5 artış ile 34.669 dolardan işlem görüyor.