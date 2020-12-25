Yılın En İyi Beş Telefonu (Ersin Akman’a Göre)

Yılın En iyi Beş Telefonu listesi hazırlayan Ersin Akman 2020 yılında çıkan favori telefonlarını derledi. Bakalım Ersin’in en iyi beşlisi hangi telefonlar imiş.

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Neredeyse her yıl bu zamanlara geldiğimizde kendimce bir envanter çıkarmaya çalışıyorum. “Yılın en başarılı markası hangisiydi, yılın en beğenilen veya üzerinde en çok konuşulan telefon modelini kim satışa çıkardı?” gibi.

Bu listeyi genellikle ofis arkadaşlarımla paylaşıyorum.

Bu yıl ilk kez bana göre Yılın En İyi Beş Telefonu listesini tüm takipçilerimizle paylaşmaya karar verdim. Üstüne bir de yılın en beğendiğim cep telefonu markasını bu videoda ağzımdan kaçırdım 🙂

Bu listenin tamamen kişisel görüşlerim olduğunu lütfen unutmayın. Yani bu videodaki asıl derdim bana “Hangi telefonu alayım?” diye soranlara toptan bir cevap vermek.

Farkındaysanız videoda hiçbir modelin teknik detayına girmeden sadece yorumlarımı dile getiriyorum. Çünkü teknik detaylarda boğulan birçok izleyenimizin iş satın almaya geldiğinde karar veremediğini görüyorum.

Kağıt üzerinde “o iyi, bu kötü” demekle para verip cep telefonu satın almak arasındaki farkı çok iyi biliyorum. Çünkü yılda 5 kere, 9 – 10 farklı modeli soran takipçilerimiz var. Sonradan pişman olma korkusu birçok insanın içini yiyor.

O nedenle bu listeyi hazırlarken lütfen ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışım.

Ne fiyat – performans konusuna odaklandım, ne de doğrudan önerdiğim telefonların fiyatlarına baktım. Bir dostum bana “hangi telefonu alayım?” diye sorduğunda son zamanlarda hangi modelleri öneriyorsam bu videoda da aynı modelleri sizlerle paylaştım.

Bazı Telefonlar Neden Bu Listede Yok?

“Mi Note 10 Lite veya OPPO Reno 3 Pro iyi telefonlar değil mi ki bu listede yok?” diyenler de olacaktır muhtemelen. Herhangi bir telefonun bu listede olmamasının tek nedeni benim son günlerde o telefonu kimseye önermiyor olmam. Başka herhangi bir neden yok.

Unutmadan bu videoda adı geçen ürünlerin tamamının güncel fiyatlarını aşağıdaki URL’lerden öğrenebilir, telefonları satın alabilirsiniz.