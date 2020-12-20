Rehber
2020’NİN EN İYİ AKILLI SAATLERİ | Hangisi tercih edilmeli?
2020’nin en iyi akıllı saatleri listesi ile karşınızdayız. Bizzat incelediğimiz ürünler arasından yaptığımız listede sıralama yerine farklı kullanıcılara yönelik en iyi akıllı saatleri listeledik.
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2020’NİN EN İYİ AKILLI SAATLERİ | Hangisi tercih edilmeli?
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Apple kullanıcıları için en iyi akıllı saat: Apple Watch Series 6 / SE
Apple bir ekosistem olarak oldukça kullanışlı olması sebebiyle iPhone kullananlar için 2020’nin en iyi akıllı saatleri listesinde tercih elbette Apple Watch Series 6 oldu. Her zaman açık ekran, SPO2 ve diğer önemli detayları ile dikkat çekiyor. Ancak fiyat olarak daha uygun bir saat arayanlar Apple Watch SE tercihinde de bulunabilir. Her zaman açık ekran, EKG ve SPO2 özellikleri dışında tüm Apple Watch özelliklerini barındıran SE modeli, Series 3’e göre daha performanslı ve kullanışlı.
Android kullanıcıları için en iyi akıllı saat: OPPO Watch
Bir Android telefon için tercih edilebilecek en güzel akıllı saat OPPO Watch olabilir. Tasarımsal olarak Apple Watch’u andırsa da Wear OS içermesi sayesinde Android ekosisteminde çok rahat bir kullanım sağlıyor. Google Play Store üzerinden uygulamaları saate indirip yönetme ve yüzlerce uygulama desteği OPPO Watch’u en kullanışlı Android saat yapan etmenlerden.
Uzun pil ömrü isteyenler ve sporculara özel: Honor Watch GS Pro
Honor Watch GS Pro 2020’nin en iyi akıllı saatleri listemizde pil ömrü ile fark yaratıyor. 25 güne varan pil ömrü kendini rakipsiz hale getirmeyi başarıyor. Tasarımsal olarak da hem şık hem agresif bir saat olan GS Pro, çift GPS özelliği sayesinde dağcılık, ekstrem sporlar ya da kamp gibi etkinliklerde yolunuzu kaybetmenizin önüne geçiyor. Rotadan dönüş ile her zaman başladığınız yere dönebilirsiniz. Kayak, golf, bilardo gibi 100’den fazla çok çeşitli spor aktivite takibini de Honor Watch GS Pro ile yapabilirsiniz.
Şık bir saat arayanlara: Huawei Watch GT 2 Pro
Huawei’nin en yeni akıllı saati olan Watch GT 2 Pro, piyasadaki en şık ve en alımlı akıllı saat olabilir. Titanyum kasası, safir cam tasarımı ve bileğiniz için seramik tabanıyla özel bir akıllı saat olduğunu belli ediyor. 14 güne varan pil ömrü ile yine uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz GT 2 Pro, özel bir hediye olarak da tercih edilebilir.
Gençler ve uygun fiyatlı saat arayanlara: Huawei Watch Fit
2020’nin en iyi akıllı saatleri listemizde fiyat/performans arayan ve genç arkadaşlarımıza yönelik de saatimiz var. Huawei Watch Fit tasarımsal olarak gençlerin dikkatini çekebilecek renkli bir tasarıma sahip. 10 güne varan pil ömrü ön plana çıkarken, spor takibi ve spor koçluğu da yapabiliyor.
Not: 2020’nin en iyi aklıllı saatleri listemizde Samsung Galaxy Watch 3 modelinin olmamasının sebebi ürünü deneyimlememiş olmak. HWP olarak test etmediğimiz bir ürünü tavsiye etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.
Google Chrome adres çubuğundan hızlı işlemler nasıl yapılır?
Birkaç hafta önce gelen Google Chrome 87 güncellemesi, tarayıcıyı daha performanslı ve uyumlu hale getirdi. Ancak gelen özelliklerden bazıları oldukça sessiz bir şekilde geldi.
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Varsayılan olarak kapalı gelen Quick Actions, yani Hızlı İşlemler özelliği; kullanıcıların URL adres çubuğuna bazı kısa komutlar yazarak belirli işlemleri hızlıca yapmalarına olanak sağlıyor. Bu işlemlerin arasında tarayıcı geçmişi silme, çerezleri silme veya tarayıcıyı güncelleme gibi uygulamalar bulunuyor.
Google Chrome Quick Actions/Hızlı İşlemler nasıl aktifleştirilir?
Chrome 87 ile tarayıcıya eklenen bu özellik, belirttiğimiz gibi kapalı olarak geliyor. Ancak çok kısa bir iki işlemle aktifleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle Chrome Experiments/Deneyleri kısmına girip “flags” özelliğine erişmek gerekiyor. Buna da adres çubuğuna chrome://flags yazarak ulaşılabiliyor. Ardından ise “flags” sayfasının arama kısmına “omnibox suggestion” yazıldığında aktifleştirmek gereken iki seçeneğe kolayca ulaşabiliyoruz:
- Omnibox suggestion button row
- Omnibox Pedal Suggestions
Bu iki özelliğin karşısındaki seçeneği “Default” yerine “Enabled” yaptığınız zaman, aktif hale gelmeleri için tarayıcıyı kapatıp tekrardan açmanız gerekecek. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda ise işlev artık kullanılabilir hale gelmiş olacak.
Bu özelliğin aktif olmasıyla beraber tarayıcınızda adres çubuğuna gidip “çerezleri sil”, “tarayıcı güncelle”, “sayfayı çevir”, “gizli pencere/mod”, “şifreleri yönet”, “geçmişi sil”, “kredi kartını düzenle” gibi komutları yazdığınız zaman çıkacak seçeneğe tıklayıp işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta açık olan bir sekmenizin ismini yazdığınızda ona geçiş bile sağlayabiliyorsunuz.
Adım Adım Quick Actions aktifleştirme nasıl yapılır?
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İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak’tan itibaren zorunlu hale gelecek. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, HES kodu ile eşleştirme yapmayan İstanbulkart sahipleri kartlarını 15 Ocak’tan itibaren kullanamayacaklar.
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Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye’de birçok resmi ve özel kurum/kuruluş/hizmeti, HES kodu olmayan vatandaşların kullanamayacağı açıklanmıştı. İşte onlardan birisi olan İstanbulkart hakkında yeni bir karar alındı. Alınan karara göre 15 Ocak’tan itibaren İstanbulkart sahiplerinin HES kodu ile eşleştirme yapmaları gerekiyor.
Gelin isterseniz, öncelikle HES kodunun nasıl alınacağından birazcık bahsedelim. Daha sonra HES kodu eşleştirme adımlarına geçeceğiz.
En kolay yoldan HES kodu nasıl alınır?
İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmeden evvel, tabii ki HES kodumuzu almamız gerekiyor. HES kodunuzu en kolay yoldan kısa mesaj ile alabilirsiniz. SMS ile HES kodu almak için şu adımları uygulamanız yeterli:
- Telefonunuzun Mesajlar uygulamasını açın.
- HES yazıp boşluk bırakın ve ardından sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazın.
- 2023′e SMS olarak gönderin.
Paylaşım süresi kısmına, HES kodunuzu kaç gün (örnek: 14) kullanmak istediğinizi yazmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman HES kodunuz size SMS olarak iletiliyor.
İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
HES kodunuzu aldığınıza göre şimdi İstanbulkart ile eşleştirebilirsiniz. İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir? En kolay yoldan bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin:
- Öncelikle https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkine gidin.
- Bu sayfada Ad, Soyad, T.C Kimlik No gibi sizden istenen bütün bilgileri doldurun.
- Kart numarası kısmına İstanbulkart numaranızı; HES kodu kısmınaysa telefonunuza SMS olarak gelen HES kodunu yazmayı sakın unutmayın.
- Akabinde kullanım koşullarını da kabul edin ve Kaydet butonuna tıklayın.
Bunları yaptıktan sonra , HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir.
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Adres kodu sorgulama nasıl yapılır? Adres kodu nedir, ne işe yarar?
Adres kodu dönemi Türkiye’de resmen başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye’deki tüm evlere 10 haneli bir adres kodu ataması gerçekleştirildi. Artık, normalde açık adresimizi yazmak zorunda olduğumuz her yere sadece adres kodumuzu girmemiz yeterli olacak.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, Türkiye’de resmen hayata geçen adres kodu hakkında açıklama yaptı. Yeni sistemin kullanım alanıyla alakalı bilgiler de veren Levent Yazıcı’nın açıklamasına göre e-ticaret sitelerinden okul kaydına, kargo şirketlerine varana kadar bizden adresimizi isteyen her kişiye/kuruma açık adresimizi vermek yerine artık sadece adres kodumuzu vermemiz yeterli olacak.
Peki adres kodumuzu nasıl ve nereden öğrenebiliriz? Sizler için en kolay yoldan adres kodu sorgulama işlemini bu rehberimizde anlatıyor olacağız.
Adres kodu sorgulama nasıl yapılır?
- Öncelikle, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun adres kodu öğrenme sayfasına bu link üzerinden girin: https://adreskodu.dask.gov.tr/
- Sayfaya girdikten sonra “Adres kodunu öğren” seçeneğini seçin.
- Hemen ardından yaşadığınız eve ait İl, İlçe, Bucak/Köy, Mahalle bilgilerini girin.
- Sonraki adımda açık adresinizi seçmeniz gerekiyor. Burada DASK sistemi, üç farklı şekilde adresinizi seçebilmenize olanak tanıyor. Ben ‘Cadde / Sokak / Bulvar / Meydan adına göre’ seçeneğine bastım ve ilgili pencereden evimin bulunduğu sokağın adını seçtim.
- Sonrasında bina numarası veya site/apartman adına göre, oturduğunuz apartmanın hangisi olduğunu açılan listeden seçin.
- En sonundaysa iç kapı numaranızı veya daire numaranızı seçin.
Bütün bunları yaptıktan sonra adres kodu sorgulama işlemi tamamlanmış oluyor ve evinize ait 10 haneli adres kodu karşınıza çıkıyor.
Adres kodu nedir, ne işe yarar?
Adres kodunu, evimizin T.C Kimlik No’su gibi düşünebilirsiniz. Normalde bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken adres bilgisi istendiğinde açık adresimizi tek tek mahalle, sokak adı vs. seçerek girmek zorunda kalırız; işte adres kodu bu zorunluluğu ortadan kaldıracak, bundan sonra adresimizi girmemiz gereken yerlere sadece adres kodumuzu vereceğiz.
İlk başta PTT Kargo web arayüzünde denenecek
Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, adres kodu hakkında yaptığı açıklamada sistemin altyapısal olarak hazır olduğunu ancak ilk önce PTT Kargo’nun web arayüzü ile deneneceğini söyledi. Özel kargo şirketlerinin de adres koduna uyum sağladıklarını belirten Yazıcı, artık her konutun bir adres kodu olduğunu dile getirdi.
Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı’nın tam açıklaması şu şekilde:
“Diyelim ki biri size kargo yollayacak. ‘Adresin nedir?’, ‘Ya, bizim sokağı değiştirdiler geçen gün ama…’ Hiç sorun yok efendim, ‘206680308’ dediğiniz anda, karşı taraf o PTT’ye gidecekse veya bir yere gidecekse veya e-ticaret sitelerinden bir şey alacaksanız adres kodunuz orada. PTT bitirdi. Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var.
Artık herkesin -şu anda sizlerin de bulunduğu evlerde- MAKS’tan bağımsız bir adresi kodu var. Sayın Bakanımızla, PTT’yle ve diğer kargo şirketleriyle, BTK ile ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü’yle görüşmelerimiz devam ediyor. Özel kargo şirketleri de adres kodunu koydu.”
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