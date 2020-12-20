2020’NİN EN İYİ AKILLI SAATLERİ | Hangisi tercih edilmeli?

2020’nin en iyi akıllı saatleri listesi ile karşınızdayız. Bizzat incelediğimiz ürünler arasından yaptığımız listede sıralama yerine farklı kullanıcılara yönelik en iyi akıllı saatleri listeledik.

İlginizi çekebilir; Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?

reklam

Listedeki akıllı saatleri Hepsiburada’dan satın almak için; http://hwp.to/34MdMPd

Listedeki akıllı saatleri Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/2gikszvfd

Apple kullanıcıları için en iyi akıllı saat: Apple Watch Series 6 / SE

Apple bir ekosistem olarak oldukça kullanışlı olması sebebiyle iPhone kullananlar için 2020’nin en iyi akıllı saatleri listesinde tercih elbette Apple Watch Series 6 oldu. Her zaman açık ekran, SPO2 ve diğer önemli detayları ile dikkat çekiyor. Ancak fiyat olarak daha uygun bir saat arayanlar Apple Watch SE tercihinde de bulunabilir. Her zaman açık ekran, EKG ve SPO2 özellikleri dışında tüm Apple Watch özelliklerini barındıran SE modeli, Series 3’e göre daha performanslı ve kullanışlı.

Android kullanıcıları için en iyi akıllı saat: OPPO Watch

Bir Android telefon için tercih edilebilecek en güzel akıllı saat OPPO Watch olabilir. Tasarımsal olarak Apple Watch’u andırsa da Wear OS içermesi sayesinde Android ekosisteminde çok rahat bir kullanım sağlıyor. Google Play Store üzerinden uygulamaları saate indirip yönetme ve yüzlerce uygulama desteği OPPO Watch’u en kullanışlı Android saat yapan etmenlerden.

Uzun pil ömrü isteyenler ve sporculara özel: Honor Watch GS Pro

Honor Watch GS Pro 2020’nin en iyi akıllı saatleri listemizde pil ömrü ile fark yaratıyor. 25 güne varan pil ömrü kendini rakipsiz hale getirmeyi başarıyor. Tasarımsal olarak da hem şık hem agresif bir saat olan GS Pro, çift GPS özelliği sayesinde dağcılık, ekstrem sporlar ya da kamp gibi etkinliklerde yolunuzu kaybetmenizin önüne geçiyor. Rotadan dönüş ile her zaman başladığınız yere dönebilirsiniz. Kayak, golf, bilardo gibi 100’den fazla çok çeşitli spor aktivite takibini de Honor Watch GS Pro ile yapabilirsiniz.

Şık bir saat arayanlara: Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei’nin en yeni akıllı saati olan Watch GT 2 Pro, piyasadaki en şık ve en alımlı akıllı saat olabilir. Titanyum kasası, safir cam tasarımı ve bileğiniz için seramik tabanıyla özel bir akıllı saat olduğunu belli ediyor. 14 güne varan pil ömrü ile yine uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz GT 2 Pro, özel bir hediye olarak da tercih edilebilir.

Gençler ve uygun fiyatlı saat arayanlara: Huawei Watch Fit

2020’nin en iyi akıllı saatleri listemizde fiyat/performans arayan ve genç arkadaşlarımıza yönelik de saatimiz var. Huawei Watch Fit tasarımsal olarak gençlerin dikkatini çekebilecek renkli bir tasarıma sahip. 10 güne varan pil ömrü ön plana çıkarken, spor takibi ve spor koçluğu da yapabiliyor.

Not: 2020’nin en iyi aklıllı saatleri listemizde Samsung Galaxy Watch 3 modelinin olmamasının sebebi ürünü deneyimlememiş olmak. HWP olarak test etmediğimiz bir ürünü tavsiye etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.