Roborock, akıllı ev ekosistemini büyütecek ve temizlik standartlarını yukarı taşıyacak yeni Roborock S9 Serisi modellerini resmen duyurdu. Güçlü donanımı ve düşük bakım gerektiren akıllı yazılım özellikleriyle öne çıkan seri, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden S9 ve S9+ olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

13.000 PA HYPERFORCE EMİŞ GÜCÜ VE VERİMLİ TEMİZLİK

Yeni serinin en dikkat çekici tarafı, halı ve sert zeminlerde hiçbir taviz vermeyen 13.000 Pa HyperForce emiş gücü. Bu devasa çekiş kapasitesi; en ince tozları, evcil hayvan tüylerini ve yüzeylerde biriken zorlu partikülleri derinlemesine temizleyebiliyor. Farklı zemin türlerini otomatik olarak algılayan akıllı sensörler sayesinde cihaz, halılara çıktığında emiş gücünü maksimuma çıkararak dengeli bir temizlik performansı sunuyor.

İKİLİ DOLANMA KARŞITI SİSTEM VE VİBRARİSE 2.0 PASPASLAMA

Robot süpürge kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan fırçaya saç dolanması problemi, bu seride tamamen çözülüyor. Tasarlanan ikili dolanma karşıtı sistem, hem ana fırçada hem de yan fırçada saç ve tüy dolaşmasını minimuma indirerek el ile bakım yapma sıklığını ciddi oranda azaltıyor. Temizlik performansını pekiştiren VibraRise 2.0 paspaslama sistemi ise süpürme ve silme işlemlerini aynı anda yürüterek zemin türüne göre temizlik stratejisini otomatik olarak optimize ediyor.

AKILLI NAVİGASYON VE ENGEL ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ

Cihazın ev içindeki hareket kabiliyeti de en son yazılım güncellemeleriyle üst seviyeye çıkarılmış durumda:

PreciSense LiDAR Navigasyon: Yaşam alanını ilk açılışta çok hızlı ve yüksek hassasiyetle haritalandırarak en verimli, odadan odaya geçişli temizlik rotasını çıkarıyor.

ReactiveTech Engel Algılama: Temizlik esnasında yerde unutulan kablo, terlik veya oyuncak gibi nesneleri anında algılayarak robotun hareketlerini optimize ediyor ve takılmadan akıcı bir şekilde temizliğe devam etmesini sağlıyor.

Uygulama Destekli Kontrol: Roborock uygulaması üzerinden oda bazlı özel temizlik planları oluşturulabiliyor, temizlik zamanlamaları atanabiliyor ve girilmesi istenmeyen yasaklı bölgeler tanımlanabiliyor.

İKİ MODEL ARASINDAKİ TEK FARK: AKILLI İSTASYON YAPISI

Roborock S9 ve S9+ modelleri ana temizlik motoru, emiş gücü ve haritalama teknolojileri açısından tamamen aynı altyapıyı paylaşıyor. İki model arasındaki temel fark ise şarj istasyonunda ortaya çıkıyor. Üst model olan S9+, otomatik toz boşaltma özellikli gelişmiş istasyonuyla temizlik sonrası insan müdahalesini tamamen ortadan kaldırırken; S9 modeli aynı güçlü performansı daha sade ve kompakt bir şarj standıyla sunuyor.