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Huawei P40 Lite inceleme
Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?
Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?
Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.
Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.
Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.
Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite inceleme
Tasarım ve ekran detayları
Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış
Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.
Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.
Kamera performansı ne durumda?
Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.
Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.
Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.
40W hızlı şarj Lite’a geldi!
Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.
Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.
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Honor’un en iyisi! | Honor V30 Pro 5G incelemesi
Honor V30 Pro 5G incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’den ayrı bir marka olarak çıkardığı en iyi cihazı olan V30 Pro’nun detaylarına baktığımız video yayında.
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Honor V30 Pro 5G özellikleri
Honor View 30 Pro 5G olarak da bilinen V30 Pro, Honor’un ürettiği en güçlü telefon konumunda. Tasarım olarak Huawei P40 ailesinden önce P40 tasarımında geliyor. 6,57 inç FHD+ ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda IPS panel kullanıyor olsa da HDR desteği de sunuyor. 8,8 mm kalınlık ve 206 gram ağırlığa sahip olan Honor V30 Pro 5G, bu ağırlığı cihaz içerisinde dengeli olarak dağıtmayı da başarmış.
Gücünü Huawei’nin en güncel ve en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama detayları ile oyunlar başta olmak üzere her işinizde sorunsuz bir deneyim sağlamayı başaran bir telefon.
Batarya kanadında ise 4100 mAh batarya ile iki günü rahat bulan deneyim sunarken, ihtiyaç halinde 40 W kablolu, 27 W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Tersine şarj dediğimiz kablosuz şarj desteği olan cihazları da şarj edebilme imkaı sağlıyor.
Honor V30 Pro 5G ile HMS deneyimi
Globalde Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi gibi Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3 arayüzüne sahip olan telefonda, maalesef Çin – ABD sorunu nedeniyle Google servisleri yer almıyor. Aynı zamanda artık Google servisleri ise yüklenemiyor. Bu nedenle Google, Chrome, GMail ve Google Haritalar gibi uygulamalar kullanılamazken GMS kullanan İETT uygulamaları, Getir, Banabi ve Moov by Garenta tarzı uygulamaları da kullanamıyorsunuz.
Ancak buna rağmen sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanmaması ve Google uygulamalarına birçok alternatif sunması nedeniyle HMS’ye alışması zor da olmayacaktır. Şu anda eksik olan oyun ve uygulamalar için ise hem global hem de Huawei Türkiye ekibi de çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda eksik uygulamalar App Gallery’e gelecektir.
Honor V30 Pro kamera deneyimi
Arkada üçlü önde iki kamerasıyla gelen V30 Pro 5G, bu konuda dünyanın en başarılı telefonlarından biri. DXOMARK’ta da tepedeki telefonlardan biri olan V30 Pro, 40 MP ana 12 MP ultra geniş ve 8 MP de telefoto lens kullanıyor. 3x optik, 5x hibrit ve 30x de dijital yakınlaştırma sunabiliyor. Gece çekimlerinde de fazlasıyla iddialı konumda. Ön tarafta 32 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamera çekimleri de fazlasıyla başarılı.
Video kanadında 4K 30 fps video çekimi desteği de mevcut. OIS ve EIS desteği ise fazlasıyla yerinde ve piyasanın en başarılarından biri durumda.
Sonuç olarak Honor V30 Pro 5G modeli, Honor’un 30 ailesi gelene kadar en iyi cihazı konumunda kalacak ve Mate 30 Pro ve P40 Pro gibi rakipleri ile rahat kıyaslanabilecek, 5G desteki farklı bir cihaz konumunda olmuş.
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Realme XT incelemesi | Redmi Note 8 Pro’dan iyi mi?
Bu videomuzda Realme XT incelemesi ile karşınızdayız. Lansman fiyatına göre indirimde olan Realme’nin en donanımlı modelinin detaylarını inceliyoruz.
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Dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonu olan Realme XT’nin kamera ve performans detaylarını aktarıp, en yakın rakibi Redmi Note 8 Pro modeli ile farklarını anlatıyoruz. İyi seyirler…
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Samsung Galaxy A71 inceleme – Tüm artı ve eksi yönleri!
Samsung Galaxy A71 inceleme videomuzda, son dönemin popüler orta düzey akıllı telefonunu değerlendirdik. Cihaz bu fiyatıyla alınır mı, alınmaz mı?
Samsung Galaxy A71 inceleme
İlk olarak fiyattan başlayacak olursak tabii ki satın alacağınız yere göre farklı fiyatlandırmalar mevcut. Biz telefonu 3100 TL’ye satın aldık ancak internette 3260 TL’den 3700 TL’ye kadar değişiyor. Siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip telefonda, yan çerçeveler ve arka yüzey plastik. Ön taraftan baktığınızda Note 10’a ve A51’e benzeyen tam ortada kamera deliğinin yer aldığını görüyoruz. Telefond ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi yer alıyor. Parmak izi sensörünün çok kararlı olmadığını, ara ara tanımama problemi yaptığını belirtelim. Tasarım konusunda son olarak cihazda çift SIM desteğinin, microSD kart ile birlikte kullanılabildiğini de söyleyelim.
6.7 inç Super AMOLED, Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelen cihaz Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Always On yani Her zaman açık ekran özelliği S Amoled panel sayesinde mevcut ve ayarlar bölümünden özelleştirilebiliyor. Ayrıca ekranda renk modu, mavi ışık filtresi ve karanlık mod gibi seçenekler de mevcut. Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A71 modelinde 8 GB RAM + 128 GB depolama bulunuyor. Depolamanın UFS 2.1 olduğunu belirtelim.
Telefonun belki de selefine göre en büyük avantajı yeni kamerasında. Zira 64 MP’lik ana kamerayla birlikte 12 geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Orta düzeye göre 64 MP’lik ana kameranın hem gündüz hem de gece çekim performansı hayli başarılı. Ancak iş videoya geldiğinde, ne yazık ki çok tatminkar sonuçlar alamıyorsunuz. Son olarak 4500 mAh pil ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip telefon, 2 güne varan bir kullanım sunuyor diyebiliriz.