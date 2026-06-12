Veteriner hekimliğinde koruyucu sağlık sadece klinik ziyaretlerden ibaret değildir. Bir kedi veya köpeğin ev içindeki su tüketim alışkanlığı, mamasını yerken boynunun duruş açısı veya taşıma çantasındayken aldığı hava akımı, uzun vadeli sağlığını doğrudan etkiler. Günlük rutinleri biyolojik ihtiyaçlara uygun hale getirmek, yaşanabilecek birçok kronik sorunun önüne geçer.

Bu bilinçle hareket eden Petkit, evcil hayvanların temel ihtiyaçlarına ergonomik ve teknolojik çözümler sunuyor. Türkiye distribütörü EVOFONE ise bu ürünlere ulaşımı kolaylaştırmak için seçili Petkit aksesuarlarında sepette net %5 indirim kampanyası başlatıyor.

Hareketli ve Steril Su Kaynağı

Özellikle kediler, doğaları gereği düşük su içme dürtüsüne sahiptir ve durgun suları tüketmekten kaçınırlar. Yetersiz su tüketimi, ilerleyen yaşlarda alt üriner sistem hastalıklarına zemin hazırlar.

Eversweet serisi su pınarları, suyu sürekli devirdaim yaparak oksijen miktarını artırır ve içmeye teşvik eder. Kampanya kapsamında sterilizasyon teknolojisine sahip Eversweet 3 Pro UVC modeli 5.999 TL yerine sepette 5.699 TL fiyatıyla sunuluyor.

Daha kompakt alanlar için tasarlanan modeller:

Eversweet Solo 2 Akıllı Su Pınarı : 3.134 TL

Eversweet 5 Mini : 2.849 TL

Eversweet Solo SE: 2.374 TL

Ergonomik Beslenme ve Kesintisiz Dinlenme

Beslenme sırasındaki duruş bozuklukları, evcil hayvanlarda sindirim zorluklarına ve boyun eklemlerinde baskıya neden olabilir. Petkit Nano Metal Mama Kasesi, özel eğimli yapısıyla doğru yutkunma açısını sağlayarak bu baskıyı azaltıyor ve kampanya dahilinde 1.804 TL avantajlı fiyatıyla öne çıkıyor.

Fresh Element Solo Akıllı Besleme Ünitesi : 4.749 TL (düzenli porsiyon kontrolü)

Dört Mevsim Evcil Hayvan Yatağı: 2.944 TL (eklem sağlığını destekleyen)

Güvenli Seyahat ve Gece Yürüyüşleri

Klinik ziyaretleri veya seyahatler, evcil hayvanlar için başlı başına bir stres kaynağıdır. Gelişmiş havalandırma sistemi ve darbe emici yapısıyla Breezy 2 ve Breezy X Evcil Hayvan Taşıma Çantaları, bu stresi minimuma indiriyor. İki model de kampanya kapsamında 6.649 TL fiyatla sunuluyor.

Köpek sahiplerinin gece yürüyüşlerindeki güvenlik ihtiyacı için tasarlanan Petkit Ledli Köpek Tasması 3M, aydınlatma sistemiyle görünürlüğü artırarak 2.849 TL fiyatıyla güvenli adımlar sağlıyor.

Günlük temizlik rutinini kolaylaştıran: