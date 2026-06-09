Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Vision Pro ekosistemini kapsayan çok sayıda yeniliği duyurdu. Etkinliğin odağında ise Apple Intelligence ve yeni Siri AI yer aldı. Bunun yanında performans iyileştirmeleri, çocuk güvenliği odaklı yeni araçlar ve işletim sistemlerinde yapılan kapsamlı değişiklikler dikkat çekti.

Apple’ın yeni tasarım dili Liquid Glass artık daha esnek bir yapıya kavuşmuş durumda. Kullanıcılar tasarımın yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Okunabilirliği artırmak için katman yapıları yeniden düzenlenirken, uygulama ikonları daha derin ve katmanlı bir görünüm kazanıyor. Sistem genelindeki animasyonlar daha akıcı hale gelirken uygulamaların açılış sürelerinde yüzde 30’a varan hızlanma sağlanıyor. Apple ayrıca fotoğraf açılış hızının yüzde 70, AirDrop aktarım hızının ise yüzde 80 arttığını belirtiyor. Özellikle iPadOS tarafında dosya arama ve dosya transfer performansının beş kat artırılması dikkat çekiyor.

Performans tarafındaki geliştirmeler bununla sınırlı değil. Yeni CPU zamanlayıcı sistemi sayesinde sık kullanılan uygulamalar arka planda hazır tutuluyor. Wi-Fi ve mobil veri arasındaki geçişler daha hızlı gerçekleşiyor. Arama dizini daha kompakt ve daha akıllı hale gelirken, Android ve Windows kullanıcılarının iCloud’a doğrudan içerik yükleyebilmesi de önemli yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.

WWDC 2026’nın bir diğer önemli başlığı çocuk güvenliği oldu. Apple, Amerikan Pediatri Akademisi ile yaptığı çalışmalar sonucunda yeni çocuk hesapları sistemini duyurdu. Bu sistem sayesinde ebeveynler çocuklarının erişebileceği içerikleri daha detaylı şekilde kontrol edebiliyor. Yaşa uygun uygulama önerileri, yetişkin içerik filtreleri, ekran süresi yönetimi ve uygulama kullanım zamanlamaları gibi özellikler ailelere daha fazla kontrol sunuyor.

Etkinliğin en büyük duyurusu ise şüphesiz Siri AI oldu. Apple Intelligence ile birleşen Siri artık çok daha gelişmiş bir yapay zekâ asistanına dönüşüyor. Ekranda gördüğü içerikleri anlayabiliyor, fotoğraflar arasında doğal dil ile arama yapabiliyor, devam eden konuşmaların bağlamını koruyabiliyor ve karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. Kullanıcılar Siri’nin sesini özelleştirebilirken, yeni Siri uygulaması sayesinde sohbet geçmişlerine tüm cihazlardan erişebiliyor.

Apple Intelligence’ın en dikkat çekici yönlerinden biri ise cihaz üzerinde çalışması. Böylece kullanıcı verileri buluta gönderilmeden işlenebiliyor. Yeni Image Playground, gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları, mekânsal yeniden çerçeveleme, akıllı kestirmeler ve Home uygulamasındaki yapay zekâ destekli kamera analizleri de ekosisteme eklenen diğer önemli yenilikler arasında bulunuyor.

Ancak Avrupa Birliği kullanıcıları için önemli bir eksik var. Apple, DMA düzenlemeleri nedeniyle Siri AI’ın iPhone ve iPad sürümlerini Avrupa’da şimdilik kullanıma sunmayacağını açıkladı. Şirket, üçüncü taraf yapay zekâ sistemlerine zorunlu erişim verilmesinin kullanıcı gizliliğini tehlikeye atabileceğini savunuyor. Bu nedenle yeni Siri AI özellikleri Avrupa’daki iPhone ve iPad kullanıcılarına gecikmeli olarak gelecek.

Genel tabloya bakıldığında WWDC 2026, Apple’ın son yıllardaki en önemli yazılım etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ odaklı dönüşümün merkezinde yer alan Siri AI, Apple ekosisteminin geleceğini şekillendirecek en önemli yenilik olarak görülüyor.