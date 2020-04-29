Akıllı Telefon
OPPO Find X2 derinlemesine inceleme | Türkiye’ye gelen en iyi telefon mu?
Oppo Find X2 incelemesi ile karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından Türkiye’de satışa çıkan en güçlü ve en iyi cihaz konumunda olan Find X2 için detaylı incelemesi ile karşınızdayız.
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Oppo Find X2 özellikleri
Find X2, tasarımsal açıdan ülkemizde satışa çıkan ilk seramik kaplama telefon olmayı da başarıyor. 8 mm inceliğinde ve 209 gram ağırlığında olan cihaz, dengeli ağırlık dağılımı sayesinde ağırlığını hissettirmeden rahat bir tutuş sağlıyor. Aynı zamanda güç ve ses tuşları da biraz aşağı alınarak parmakların rahat ulaşabilmesi sağlanmış. Tek siyah rengi ile satışta olan telefon, şık bir tasarıma benziyor.
6,7 inç boyutunda 3168 x 1140 piksellik 3K ekran barındıran telefon, 120 Hz tazeleme hızını yüksek çözünürlükte sunabiliyor. Oppo Find X2, ekranda AMOLED panel kullanırken, JNCD≈0.4 renk doğruluğu, HDR10+ desteği ve Display Mate A+ ekrana sahip. 8 bit yerine 10 bit panel tercih eden Oppo, 1 milyar renk sunabiliyor.
Gücünü Snapdragon 856 ve Adreno 650’den alan telefonda 12 GB bellek ve UFS 3.0 standardında 256 GB depolama alanı yer alırken, microSD kart slotu barındırmıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile rahat ve basit kullanım sunabilecek telefon, Wi-Fi 6 ve BT 5.1 destekleri ile 5G desteğini sağlıyor.
Oppo Find X2’ye özel geliştirmeler
Oppo Find X2’yi diğer telefonlardan ayıran bazı özel detaylar da sunuyor. O1 Ultra Görüş Sistemi özelliği ile HDR desteği olmayan YouTube, Netflix ve Amazon Prime içeriklerini HDR görüntü kalitesine yükseltebilen cihaz, Video Hareket Geliştirme sistemi ile 60 Hz olan videoları da 120 Hz ekranda daha akıcı görebilmek adına 90 Hz ve 120 Hz seviyelerine çıkarıyor. Dolby Atmos desteğiyle yer alan stereo hoparlörü ise dolu dolu ve yüksek ses sunabilir durumda.
Oppo Find X2 kamera özellikleri
Find X2 üçlü arka ve tek ön kamera donanımına sahip. Sony IMX586 sensörüyle gelen cihaz, 48 MP ana kamera donanımı sunuyor. Yanında 12 MP ultra geniş açılı Sony IMX708 sensörü yer alan telefonda, ayrıca 13 MP telefoto lens de bulunuyor. 20x hibrit zoom kapasitesinde olan telefon, 4K 60 fps video çekebilir. Video kanadında Ultra Video Sabitleyici Pro özelliğiyle sabitleyici gimbal benzeri bir ekipman kullanır gibi sabitleme yapabilir. Rüzgar Azaltma, 3D ses kaydı ve Ses Odaklama gibi özellikler de telefonda mevcut.
65 Watt SuperVOOC 2.0
SuperVOOC 2.0 teknolojisi ile 4.200 mAh bataryasını 10 dakikada %40 şarj edebilme kapasitesiyle en hızlı şarj dolumu yapan telefon olan Oppo Find X2, 38 dakika içerisinde %100 şarja ulaşabiliyor.
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Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!
Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.
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Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.
Realme 6 Pro özellikleri
Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.
Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.
Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.
Realme 6 Pro kamera özellikleri
6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.
Realme 6 Pro batarya performansı
Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.
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Realme 6i inceleme – Tüm artı ve eksileriyle anlattık!
Realme 6i inceleme videomuzda, 2000 TL altı segmentin güçlü adayını tüm yönleriyle anlattık. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
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Realme 6i inceleme – Fiyat, tasarım ve ekran
Telefon şu anda 1799 TL kampanyalı satış fiyatıyla satılıyor. Yeşil Çay ve Süt Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefon yekpare plasik kasa ile geliyor. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, ön tarafta damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda ayrıca hibrit olmayan çift SIM kart desteği de bulunuyor. Yani hem çift SIM hem de microSD kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Tasarımsal açıdan 199 gram ağırlığı ve 9 mm kalınlığı ile cihazın biraz ağır ve kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki 6.5 inç ekran boyutu ve 5000 mAh pil kapasitesini de göz önünde bulundurmak gerek. Son olarak tasarım noktasında hoparlör ve kulaklık performansının biraz daha iyi olmasını beklerdik.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Bu değer, özellikle 6.5 inç boyutlu, oldukça büyük bir ekran için biraz yetersiz. Telefonun belki de göze çarpan en büyük eksiği bu. Zira Full HD+ tercih edilmiş olsaydı çok daha iyi bir ekran deneyimi yaşanırdı diye düşünüyoruz.
İşlemci, kamera ve pil performansı nasıl?
Realme 6i modeli MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu. Modelin performansına baktığımızda 202.758 AnTuTu puan ve 1347 çoklu çekirdek Geekbench skoruyla, telefonun kendi segmentinin en performanslı telefonlarından biri. Karşılaştırma yaptığımızda Snapdragon 665’ten daha yüksek ve birçok 700 serisi Snapdragon işlemciye de yakın değerler alıyoruz. Oyun tarafında da 720p HD çözünürlüğün de avantajıyla birlikte üst düzey oyunlar akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Ayrıca telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama olduğunu belirtelim.
Dörtlü bir arka kamera ile gelen telefonda 48 MP, F/1.8 diyafram değeri sunan bir ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı var. Telefonun ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiği fotoğraflar oldukça başarılı. Hatta 2000 TL segmentinin en iyi telefonlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Gece performansında ise biraz netlik kaybı ve artan kirlilik gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca gece modunun Realme 5 Pro ve XT gibi modellerde çok iyi olmasına karşın, bu modelde biraz sulu boya efekti gibi göründüğünü de söylememiz gerek. Video tarafında ise teknik destek olarak 4K’nın olmayışı göze batan bir eksi. Ancak 1080p Full HD’de çektiğimiz videoların kalitesi, cihazın fiyat segmentine göre tatminkar.
Son olarak pilden söz edecek olursak 5000 mAh pil kapasitesiyle, Realme 6i modeli tam bir batarya canavarı. Eğer sürekli oyun oynamıyorsanız 2 gün boyunca bu pille idare edebilirsiniz. Ayrıca 18W hızlı şarj desteğinin de kutu içeriğinden çıktığını belirtmemizde fayda var.
Akıllı Telefon
Huawei P40 Lite inceleme
Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?
Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?
Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.
Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.
Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.
Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite inceleme
Tasarım ve ekran detayları
Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış
Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.
Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.
Kamera performansı ne durumda?
Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.
Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.
Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.
40W hızlı şarj Lite’a geldi!
Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.
Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.