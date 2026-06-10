Google, dil engellerini tamamen tarihe gömecek devrim niteliğindeki en yeni yapay zeka teknolojisini sahneye çıkardı. Şirketin amiral gemisi yapay zeka ailesinin en yeni üyesi Gemini 3.5 Live Translate, sunduğu gerçek zamanlı sesli çeviri yeteneğiyle bilim kurgu filmlerini aratmayan bir iletişim çağını başlatıyor.

Gemini 3.5 Live Translate Nasıl Çalışıyor?

Yeni modelin arkasında “sürekli akış işleme” (continuous streaming translation) adı verilen olağanüstü bir teknoloji yatıyor. Yapay zeka, siz daha konuşmanızı sürdürürken arka planda sesinizi analiz etmeye başlıyor ve eş zamanlı olarak hedef dile çevrilmiş ses çıktısını üretiyor.

Sadece birkaç saniyelik minimum gecikmeyle çalışan sistem, bir yandan sizin sonraki cümlelerinizi dinlemeye devam ederken, diğer yandan çeviriyi akış halinde sunuyor. Böylece ne garip duraklamalar ne de kesik sesler yaşanıyor; iletişim tıpkı aynı dili konuşuyormuş gibi akıp gidiyor.

Türkçe de Listede: 70’ten Fazla Dil Destek

Gemini 3.5 Live Translate, aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 70’ten fazla dili hiçbir manuel seçim gerektirmeden otomatik olarak tespit edebiliyor. Konuşma sırasında diller değişse bile yapay zeka bunu anında anlıyor ve binlerce farklı dil eşleşmesini aynı pürüzsüzlükte destekliyor.

Çeviri yalnızca kelimeleri bir dilden diğerine aktarmakla kalmıyor; konuşmacının vurgularını, tonlamasını, konuşma hızını ve hissettiği duygusal tonu da aynen korumaya çalışıyor. Bu sayede kulaklarınıza gelen ses, ruhsuz ve mekanik bir robot sesi yerine, karşınızdaki insanın duygularını taşıyan doğal bir sentez olarak ulaşıyor.

Kulaklık Kullanmadan da Dinleyebilirsiniz

Yeni güncellemeyle birlikte kulaklık kullanma zorunluluğu tamamen ortadan kalktı. Artık isterseniz sıradan bir kulaklıkla, isterseniz de hiç kulaklık kullanmadan bu özellikten faydalanabileceksiniz. Android cihazlara özel olarak sunulan “dinleme modu” (listening mode) sayesinde, telefonunuzu tıpkı normal bir arama yapıyormuş gibi kulağınıza götürerek çevrilen sesleri doğrudan dinlemeniz mümkün olacak.

Hangi Uygulamalarda Kullanıma Sunuldu?

Gemini 3.5 Live Translate, bugün itibarıyla iOS ve Android platformlarındaki Google Translate uygulaması üzerinden kullanıma sunuldu. Model, 70’ten fazla dili otomatik olarak tespit edebilme yeteneğine sahip.

Yeni teknoloji yakın gelecekte Google Meet platformuna da entegre edilecek. Seçili kurumsal müşteriler, bu ay itibarıyla video konferanslarında bu canlı çeviri modelini deneyimlemeye başlayacak. Model tarafından üretilen tüm ses akışlarına, Google’ın SynthID adını verdiği gelişmiş filigran teknolojisi entegre edilecek