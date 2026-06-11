CMF Phone 1, Nothing markasının uygun fiyatlı akıllı telefon vizyonunu yansıtan ve özellikle tasarımıyla dikkat çeken modellerden biri. Güncel fiyatıyla değerlendirildiğinde sunduğu donanım özellikleri, birçok rakibine karşı oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. Özellikle arka kapağın değiştirilebilir yapısı ve farklı aksesuar desteği sayesinde sıradan telefonlardan ayrılan bir deneyim sunuyor.

Telefonun en güçlü taraflarından biri ekranı. 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir kullanım sağlıyor. Üstelik 2000 nit seviyesine ulaşabilen parlaklık değeri sayesinde güneş altında bile ekranı rahatlıkla görmek mümkün. Performans tarafında ise MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunarken sosyal medya, çoklu görev ve oyun performansı konusunda da kullanıcıları memnun edecek seviyede. 8 GB RAM ile desteklenen telefonun 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 2 TB’a kadar microSD kart desteği sunması da önemli bir avantaj.

Yazılım tarafında Nothing OS 2.6 arayüzü, sade ve akıcı yapısıyla öne çıkıyor. Gereksiz uygulamalarla dolu olmayan sistem, Android deneyimini temiz bir şekilde sunuyor. Nothing’in 3 yıllık güncelleme desteği vermesi de cihazın uzun süre güncel kalmasını sağlayacak önemli bir artı. Kamera tarafında ise Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera yer alıyor. Gün ışığında başarılı fotoğraflar çekebilen telefon, 4K 30 FPS video kaydı da yapabiliyor. Ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteği gibi güncel bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Elbette telefonun bazı eksileri de var. İlk olarak optik görüntü sabitleme yani OIS desteği bulunmuyor. Bu durum özellikle düşük ışıkta çekilen fotoğraf ve videolarda hissedilebiliyor. NFC desteğinin olmaması da temassız ödeme kullanan kullanıcılar için önemli bir dezavantaj. Kamera tarafındaki 2 MP derinlik sensörü ise günümüz standartlarında pek bir anlam ifade etmiyor. Bunun yanında stereo yerine mono hoparlör tercih edilmiş olması da multimedya deneyimini rakiplerinin biraz gerisinde bırakıyor. 5000 mAh batarya kapasitesi günlük kullanım için yeterli olsa da kutudan şarj adaptörü çıkmaması ve 33W şarj hızının artık çok etkileyici görünmemesi diğer eksiler arasında yer alıyor.

Peki güncel fiyatıyla CMF Phone 1 alınır mı? 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyonun yaklaşık 13 bin TL, 256 GB versiyonun ise yaklaşık 15 bin TL seviyesinde satıldığı düşünüldüğünde cihazın fiyat-performans dengesi oldukça güçlü görünüyor. Evet, bazı eksikleri var ancak ekran kalitesi, işlemci performansı, yazılım deneyimi ve microSD desteği gibi avantajları bir araya geldiğinde bu fiyat bandında çok daha dengeli bir alternatif bulmak kolay değil. Özellikle temiz yazılım deneyimi ve güçlü donanımı ön planda tutan kullanıcılar için CMF Phone 1, bugün hâlâ değerlendirilmesi gereken en mantıklı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

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