Teknoloji devi Apple, yeni nesil Apple TV 4K ve güncellenmiş HomePod mini modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, aylardır hazır bekletilen bu cihazların çıkışı yapay zeka destekli Siri entegrasyonuna bağlı görünüyor. Peki Apple TV 4K ve yeni akıllı ev ürünleri kullanıcılar için ne zaman erişilebilir olacak?

Yeni Apple TV 4K modeli neler sunacak?

Apple TV 4K, güncel rapora göre Cupertino’daki genel merkezde çalışanlar tarafından aktif olarak test ediliyor. Cihazın tasarımı mevcut nesille büyük oranda benzerlik gösterirken, asıl değişimin işlemci tarafında yaşanması bekleniyor. Yeni nesilde iPhone 15 Pro serisinden bildiğimiz A17 Pro işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyor.

A17 Pro işlemci tercihi, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin bu cihazda da çalışabilmesini sağlayacak. Cihazda ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sunan N1 yongasının yer alması bekleniyor. Apple’ın bu güncellemeyle birlikte yeni Siri Remote kumandasını da küçük tasarım değişiklikleriyle tazeleyebileceği konuşuluyor.

Ekim 2022’de çıkan mevcut modelde A15 Bionic işlemci yer alıyordu. Yeni sürüm, özellikle eski nesil televizyon kutusunu güncellemek ve televizyonunu bir akıllı ev merkezine dönüştürmek isteyenler için ideal bir tercih olabilir.

Yeni HomePod mini ile daha akıllı bir ses deneyimi

Apple’ın kompakt akıllı hoparlörü HomePod mini, ilk olarak Ekim 2020’de tanıtılmış ve o günden bu yana büyük bir güncelleme almamıştı. Gurman, yeni modelin donanımsal olarak hazır olduğunu ancak Apple Intelligence destekli Siri entegrasyonu tamamlanana kadar bekletildiğini belirtiyor.

Yeni hoparlörün Apple Watch Series 9 ve sonrasında kullanılan S9 işlemciden güç alacağı tahmin ediliyor. Bu işlemci güncellemesi, cihazın ses işleme yeteneklerini artırırken akıllı ev komutlarını çok daha hızlı yerine getirmesini sağlayacak. Gelişmiş donanıma rağmen, bu modelde de köklü bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

Yeni kırmızı renk seçeneği, gelişmiş Ultra Geniş Bant (UWB) çipi ve N1 bağlantı yongası, sızan HomePod mini özellikleri arasında yer alıyor. Apple’ın büyük boy HomePod modelini de güncellemesi ve yepyeni bir akıllı ekran paneli üzerinde çalışması, ev ekosistemine verdiği önemi gösteriyor.

Yazılım güncellemeleri ve çıkış tarihi

Apple’ın yapay zeka destekli yeni Siri asistanını iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 işletim sistemleriyle birlikte duyurması bekleniyor. Bu yeni yazılımların ilk gösterimi 8 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek olan WWDC 2026 etkinliğinde yapılacak. Beta test sürecinin ardından eylül ayında yayınlanacak güncellemelerle birlikte yeni donanımlar da raflardaki yerini alacak.

