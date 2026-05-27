Akıllı telefon pazarında son dönemde yaşanan parça tedariki ve artan üretim maliyetleri, nihayet tüketicilere yansımaya başlıyor. Şimdiye kadar Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri, bellek yongalarındaki fiyat dalgalanmalarını kendi iç süreçlerinde optimize ederek kullanıcılara hissettirmemeyi başarmıştı. Ancak gelen son bilgiler, bu maliyet baskısının artık taşınamaz bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Peki artan maliyetler sonrası Samsung telefon fiyatları nasıl şekillenecek?

Artan RAM maliyetleri Samsung telefon fiyatları üzerinde baskı yaratıyor

Yükselen bellek fiyatları sebebiyle Samsung telefon fiyatları önümüzdeki dönemde ciddi bir artış gösterebilir. Yunanistan kaynaklı yeni bir rapora göre, Güney Koreli teknoloji devi Haziran ayından itibaren Avrupa genelinde belirli modellerinde fiyat artışına gitmeyi planlıyor. Bu zam dalgasının özellikle markanın amiral gemisi modellerini doğrudan etkileyeceği öne sürülüyor.

Sızıntılara göre, popüler Galaxy S serisinin yanı sıra bu yılın merakla beklenen katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin fiyat etiketlerinde yaklaşık 100 Euro’luk bir artış yaşanacak. Maliyet artışının temel sebebi olarak akıllı telefonlarda kullanılan dinamik rastgele erişimli bellek yani RAM fiyatlarının sürekli yükselmesi gösteriliyor.

İşin dikkat çekici yanı, Samsung’un kendisinin de dünyanın en büyük RAM üreticilerinden biri olması. Sektör analistleri, şirketin yapay zeka odaklı veri merkezlerine ve AI sektörüne yüksek karlı bellek satışları yapmayı tercih ettiğini belirtiyor. Bu durum, mobil bölümün kendi ana şirketinden daha yüksek maliyetle RAM tedarik etmesine yol açarak akıllı telefon fiyatlarını yukarı çekiyor olabilir.

Uzmanlar, yılın ikinci yarısında yaşanacak küresel bellek kıtlığı nedeniyle zam yapacak tek üreticinin Samsung olmayacağı konusunda uyarıyor. Diğer markaların da artan donanım maliyetlerini tüketicilere yansıtmasıyla birlikte, genel olarak akıllı telefon fiyatları segment fark etmeksizin yukarı yönlü bir ivme kazanabilir. Bu durum, bütçe dostu amiral gemisi arayan kullanıcıları zor durumda bırakabilir.

Pazar genelinde yeni bir zam dalgası başlayabilir

Bellek pazarındaki bu daralma, sadece amiral gemisi segmentini değil, orta ve giriş seviyesi modelleri de derinden etkileyebilir. Akıllı telefon üreticileri bugüne kadar kar marjlarından ödün vererek fiyatları sabit tutmaya çalışsa da, sürdürülebilirlik sınırı aşılmış durumda. Özellikle yapay zeka özelliklerinin telefonlarda daha fazla yer kaplaması, cihazların daha yüksek RAM kapasitelerine ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Bu durum, üreticilerin ambalajlama ve malzeme kalitesini düşürmeden maliyeti dengelemesini imkansız hale getiriyor. Gelecek dönemde tanıtılacak yeni nesil cihazlarda, standart olarak sunulan bellek miktarı artsa bile bunun faturası ne yazık ki son kullanıcıya kesilecek. Tüketicilerin amiral gemisi deneyimine ulaşması her geçen gün daha yüksek maliyetli bir hal alıyor.

