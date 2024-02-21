Xiaomi TV Box S 4K ve Apple TV 4K incelemelerinin ardından Aydoğan bu sefer de Google TV Box ile tvOS TV Box kıyaslamasıyla karşımızda.

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Apple’ın ve Xiaomi’nin akıllı tv ünitelerinde hangisi daha iyi? Kullanım kolaylığı olarak ne gibi artıları var? Cevabı bu videoda!

Apple TV 4K (3. nesil) İncelemesi: https://youtu.be/oAlBI1XwJDc

Xiaomi TV Box S 4K (2. Nesil) İncelemesi: https://youtu.be/_Al9cl5AG-w

Xiaomi TV Box S (2. Nesil) Özellikleri

Boyut: 95,25 x 95,25 x 16,7 mm

Ağırlık: 142 gram

Renk: Siyah

İşlemci: AMlogic S905X4

Güç: 4x Cortex A55

Bellek: 2 GB

Depolama: 8 GB

İşletim Sistemi: Google TV

Giriş: HDMI 2.1, USB

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.2

Görüntü: Dolby Vision, HDR10+

Ses: Dolby Atmos, DTS-HD

Apple TV 4K (3. Nesil) Özellikleri;