Xiaomi TV Box S 4K ve Apple TV 4K incelemelerinin ardından Aydoğan bu sefer de Google TV Box ile tvOS TV Box kıyaslamasıyla karşımızda.
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İçindekiler
En İyi TV Box Hangisi? | Xiaomi TV Box S 4K (2. Nesil) vs. Apple TV 4K (3. nesil)
Apple’ın ve Xiaomi’nin akıllı tv ünitelerinde hangisi daha iyi? Kullanım kolaylığı olarak ne gibi artıları var? Cevabı bu videoda!
Apple TV 4K (3. nesil) İncelemesi: https://youtu.be/oAlBI1XwJDc
Xiaomi TV Box S 4K (2. Nesil) İncelemesi: https://youtu.be/_Al9cl5AG-w
Xiaomi TV Box S (2. Nesil) Özellikleri
- Boyut: 95,25 x 95,25 x 16,7 mm
- Ağırlık: 142 gram
- Renk: Siyah
- İşlemci: AMlogic S905X4
- Güç: 4x Cortex A55
- Bellek: 2 GB
- Depolama: 8 GB
- İşletim Sistemi: Google TV
- Giriş: HDMI 2.1, USB
- Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.2
- Görüntü: Dolby Vision, HDR10+
- Ses: Dolby Atmos, DTS-HD
Apple TV 4K (3. Nesil) Özellikleri;
- Boyut: 93 x 93 x 31 mm
- Ağırlık: 214 gram
- Renk: Siyah
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- Güç: 6 Çekirdek
- Bellek: 4 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- İşletim Sistemi: tvOS17
- Giriş: HDMI 2.1, RJ45
- Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.0
- Görüntü: olby Vision, HDR10+, HDR10, HLG
- Ses: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus 7.1