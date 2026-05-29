Elektrikli otomobil pazarının liderlerinden BYD, otonom araç teknolojisinde kendi kendine yetebilmek adına dev bir adım attı. Şirket, Çin’in tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk 4nm akıllı sürüş çipi olarak tarihe geçen yeni işlemcisini resmen duyurdu. Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş yeteneklerini destekleyen bu yeni teknoloji, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirebilecek güçte görünüyor. Peki BYD Xuanji A3 adı verilen bu yeni yonga seti, sürücüsüz araç teknolojilerinde taşları yerinden oynatmayı başarabilecek mi?

BYD Xuanji A3 özellikleri ve sunduğu yüksek işlem gücü

BYD, gerçekleştirdiği Akıllı Strateji Lansmanı kapsamında en son teknolojik atılımı olan BYD Xuanji A3 modelini resmen duyurdu. Şirket CEO’su Wang Chuanfu, yeni çipin L3 otonom sürüş ve L4 yeteneklerini desteklediğini belirtti. Chuanfu, bu işlemcinin Çin genelindeki en yüksek akıllı sürüş teknolojisini temsil ettiğini de sözlerine ekledi.

Şirketin kendi geliştirdiği God’s Eye ADAS algoritmaları ve Xuanji mimarisiyle birleşen işlemci, bilgi işlem verimliliğini tam %100 oranında artırıyor. Üç farklı çiple desteklenen sistemin toplam işlem gücü ise tam 2.100 TOPS seviyesini aşarak sınırları zorluyor. Üstelik BYD, bu gelişmiş çipin şimdiden seri üretime girdiğini açıkladı.

Tedarik zincirini tamamen kontrol etme stratejisi

Pek çok otomobil üreticisi otonom sürüş ve yapay zeka çipleri için dış kaynaklara bağımlı kalırken, BYD bu durumu tamamen tersine çeviriyor. Şirket, araçlarında kullandığı neredeyse her bileşen gibi bu yarı iletken teknolojisini de kendi tesislerinde üretiyor. Kendi göbeğini kendi kesen marka, böylece küresel tedarik zinciri krizlerinden de etkilenmemiş oluyor.

BYD’nin mikroçip serüveni aslında çok yeni değil. Şirket, 2002 yılında kurduğu özel bilgisayar çipi departmanından bu yana 2.000’den fazla yonga çeşidi tanıttı ve şu anda beş adet yarı iletken üretim tesisine sahip. Markanın yarı iletken teknolojilerine yaptığı yatırımın 100 milyar yuanı (yaklaşık 14,7 milyar dolar) aştığı ve Ar-Ge ekibinde 7 binden fazla uzmanın çalıştığı biliniyor.

Teknolojinin kullanıcıya ve sektöre etkisi

Günlük sürücüler için bu hamle, gelecekte satın alacakları BYD modellerinde çok daha kararlı ve güvenli bir sürüş asistanı anlamına geliyor. Aracın çevresindeki engelleri milisaniyeler içinde algılaması, yüksek işlem kapasitesi sayesinde gecikmesiz gerçekleşiyor. Özellikle yoğun şehir içi trafiğinde bu durum, kaza risklerini ciddi oranda düşürme potansiyeline sahip.

Mart ayında tanıtılan, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunan Blade Battery 2.0 teknolojisinin ardından gelen bu çip duyurusu, markanın ekosistem gücünü gösteriyor. Donanımsal bağımsızlık, BYD’nin hem maliyetleri düşürmesini hem de rakiplerine karşı hız avantajı elde etmesini sağlıyor.

TOPS nedir?

Yarı iletken endüstrisinde ve yapay zeka çiplerinde sıkça karşılaşılan TOPS, “Trillion Operations Per Second” (Saniyede Trilyon İşlem) anlamına gelir. Bir işlemcinin saniyede kaç trilyon yapay zeka tabanlı matematiksel işlem yapabildiğini gösteren bu değer, akıllı sürüş sistemlerinin performansını ölçmek için en kritik metriktir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BYD Xuanji A3 ile donatılacak yeni nesil elektrikli araçların otonom sürüş performansını nasıl bulacaksınız?