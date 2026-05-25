Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101, Kurban Bayramı öncesinde teknoloji tutkunlarını sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. 26 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacak fırsatlar kapsamında, elektrikli araçtan QLED televizyonlara kadar birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak.

A101 raflarında VOLTA EV1 ve diğer teknoloji ürünleri

Ulaşımda elektrikli ve çevreci çözümler

Kampanyanın en dikkat çeken ürünü, şehir içi kullanım için tasarlanan VOLTA EV1 Elektrikli Araç oluyor. Bu kompakt araç, 239.990 TL’lik fiyatıyla elektrikli mobiliteye geçiş yapmak isteyenler için önemli bir seçenek sunuyor.

Ulaşım kategorisinde ayrıca üç tekerlekli yapısıyla denge ve konfor sunan APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, 44.990 TL fiyat etiketiyle öne çıkıyor.

Daha sportif bir alternatif arayanlar için VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped, 39.990 TL’den alıcı bulacak. Bu model, pratik kullanımı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kişisel mobilite çözümleri arasında yer alan ONVO MX-01 Elektrikli Scooter ise 25.999 TL’lik fiyatıyla özellikle gençler ve kısa mesafe yolculukları için ideal bir alternatif oluşturuyor.

Eğlence dünyasına açılan yeni nesil ekranlar

A101, ev eğlencesi için de iki farklı televizyon modelini raflarına taşıyor. Bunlardan ilki, TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55 inç 4K UHD VIDAA TV, 20.999 TL’lik fiyatıyla büyük ekran deneyimi vadediyor.

Daha kompakt bir seçenek olan ONVO 43VQ80F2FA 43 inç Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV ise 11.799 TL’den satışa çıkıyor. Çerçevesiz tasarımı ve QLED teknolojisiyle canlı renkler sunuyor.

Bayram temizliği ve hazırlığı için beyaz eşyalar

Evini yenilemek isteyenler için FLAVEL markalı beyaz eşyalar da kampanyada yer alıyor. FLAVEL FLV 3600 E Buzdolabı, geniş iç hacmiyle 18.999 TL’den tüketicilerle buluşacak.

Mutfakların vazgeçilmezi olan FLAVEL FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL fiyatıyla pratik bir çözüm sunuyor.

Çamaşır kurutma ihtiyacını karşılamak üzere FLAVEL FLV 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi 14.999 TL fiyatıyla kampanyada yer alıyor.

Evlerin temel ihtiyaçlarından olan çamaşır makinesi kategorisinde ise FLAVEL FLV 810 CM modeli 15.499 TL’den satışa sunuluyor.

Mutfak ve ev yaşamını kolaylaştıran aletler

Mutfak aletleri kategorisi de oldukça zengin. SINBO SSM-2597 Dijital Izgara & Tost Makinesi, 2.999 TL’lik fiyatıyla pratik öğünler hazırlamaya yardımcı oluyor.

Geleneksel lezzetlerden vazgeçemeyenler için KIWI KTM-2919 Çay Makinesi 1.899 TL fiyatıyla raflarda olacak.

Hızlıca su ısıtmak için ise KIWI KK-3333 Işıklı Cam Su Isıtıcı, şık tasarımıyla 749 TL’den satılacak.

Sağlıklı içecekler hazırlamak isteyenler için PIERRE CARDIN Smoothie Blender 1.199 TL’den satışa sunuluyor.

Daha kapsamlı bir çözüm arayanlar için ONVO OVBLD07 Dijital Ekranlı Multi Blender Seti, 2.399 TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor.

Pratik temizlik çözümleri

Ev temizliği ürünleri arasında ENGLISH HOME Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Hızlı ve anlık temizlik için KIWI KVC-4036 Şarjlı El Süpürgesi 1.299 TL’den alıcılarını bekliyor.

Kırışıklıklarla mücadelede pratik bir yardımcı olan ALTUS Dik Ütü ise 999 TL fiyatıyla kampanyadaki yerini alıyor.