Akıllı telefon pazarında güvenlik ve gizlilik odaklı rekabet yeni teknolojilerle kızışıyor. Sektördeki sızıntılar, Çinli üreticinin yeni nesil Xiaomi Privacy Display teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Peki yazılımsal olarak geliştirileceği iddia edilen Xiaomi Privacy Display özelliği, kullanıcıların ekranını meraklı gözlerden korumayı başarabilecek mi?

Yazılımsal Xiaomi Privacy Display özelliği neler sunacak?

Sektör kaynaklarından gelen iddialara göre şirket, Xiaomi Privacy Display adı verilen yeni ekran gizliliği özelliğini yazılımsal bir çözümle sunacak. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Yogesh Brar, Çinli üreticinin bu özelliği fiziksel bir donanım katmanı yerine doğrudan işletim sistemi seviyesinde sunacağını öne sürüyor. Bu durum, teknolojinin donanımsal rakiplerine kıyasla daha esnek ama belirli sınırlamalara sahip olacağını gösteriyor.

Söz konusu özelliğin, Android 17 tabanlı HyperOS 4 özellikleri arasında yer alacağı ve bu yılın sonlarına doğru büyük güncellemeyle sunulacağı belirtiliyor. Genellikle ekim aylarında yeni arayüz sürümlerini tanıtan marka, bu hamleyle kullanıcı güvenliğini yazılımsal optimizasyonla artırmayı hedefliyor. Ancak donanımsal bir filtre olmadan, yan bakış açısına göre ekranı karartmanın yazılımla nasıl simüle edileceği merak ediliyor.

Editoryal olarak değerlendirdiğimizde, yazılımsal gizlilik ekranı fiziksel koruyucuların yarattığı parlaklık kaybını ve dokunmatik hassasiyeti sorunlarını ortadan kaldırabilir. Diğer yandan, donanımsal çözümler kadar kesin bir yan açı engellemesi sağlayıp sağlayamayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Yine de ek donanım maliyeti gerektirmeden eski modellere de güncelleme ile sunulabilme ihtimali, bu teknolojiyi geniş kitleler için cazip kılabilir.

Samsung’un donanımsal hamlesine yazılımsal bir yanıt geliyor

Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinde sunduğu yenilikle kullanıcıların ekran güvenliğini donanımsal seviyede koruma altına almıştı. Bu teknoloji, ekrana belirli bir açının dışından bakıldığında içeriğin görünmesini engelleyerek fiziksel bir gizlilik filtresi görevi görüyor. Rakibinin bu hamlesini yakından takip eden Çinli üretici ise daha maliyetsiz bir entegrasyon için Xiaomi ekran gizliliği odaklı bu yazılım yöntemini tercih ediyor.

Yazılım tabanlı bu yaklaşım, özellikle ön kamera sensörleri ve yapay zeka algoritmalarının entegrasyonuyla çalışabilir. Örneğin, cihaz ön kamerası aracılığıyla kullanıcının dışındaki kişilerin ekrana baktığını tespit ettiğinde ekranı otomatik olarak gizleyebilir. Bu tarz yenilikçi yazılım entegrasyonları, akıllı telefon dünyasında fiziksel donanımların yerini alan pratik alternatifler olarak öne çıkıyor.

Samsung’un bu hamlesinin ardından Honor gibi diğer üreticilerin de benzer teknolojiler üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak diğer markaların daha çok donanım seviyesinde çözümler aradığı iddia edilirken Xiaomi’nin yazılım odaklı yaklaşımı pazarda farklı bir konumlanma yaratabilir. Gelişmelerin sonbahar aylarında netleşmesi ve özelliğin tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yazılımsal olarak sunulacak Xiaomi Privacy Display koruması, ekran gizliliği için üçüncü parti ekran koruyucuların yerini alabilir mi?