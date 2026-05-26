Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncüsü olan Samsung, gelecek nesil cihazlarında büyük bir strateji değişikliğine hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, merakla beklenen geniş ekranlı modelin ismi nihayet netlik kazandı. Peki Galaxy Z Fold 8 ve beraberindeki yeni modeller katlanabilir telefon pazarındaki dengeleri değiştirebilecek mi?

İçindekiler Galaxy Z Fold 8 ismiyle yeni bir dönem başlıyor

Galaxy Z Fold 8 ismiyle yeni bir dönem başlıyor

Çinli ünlü duyumcu Ice Universe tarafından Weibo üzerinde paylaşılan rapora göre Samsung, yeni nesil Galaxy Z Fold 8 ailesinde radikal bir isim değişikliğine gidiyor. Sektörde uzun süredir Galaxy Z Fold Wide olarak anılan geniş ekranlı yeni model, sanılanın aksine doğrudan ana model ismini devralacak. Bu hamleyle birlikte geniş en-boy oranına sahip olan cihaz, doğrudan Galaxy Z Fold 8 olarak raflardaki yerini alacak.

Bu strateji kapsamında, standart katlanabilir yapıyı devam ettirecek olan ana model ise Galaxy Z Fold 8 Ultra olarak adlandırılacak. Yani mevcut Galaxy Z Fold 7 modelinin doğrudan halefi, serinin daha üst segmentini temsil eden Ultra versiyonu olacak. Böylece kullanıcılar, daha geniş ekranlı standart model ile daha gelişmiş donanıma sahip Ultra modeli arasında seçim yapabilecek.

Sızıntılara göre daha yüksek segmentte konumlanacak olan Galaxy Z Fold 8 Ultra, selefine kıyasla donanım tarafında önemli iyileştirmeler barındıracak. Cihazın daha büyük bir 5.000 mAh batarya ve gelişmiş bir üçlü kamera kurulumu ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bu donanımsal farklar, Ultra modelini serinin diğer üyelerinden keskin bir şekilde ayıracak.

Samsung’un bu hamlesi, özellikle geniş ekran form faktörüne sahip Çinli rakiplerine ve yaklaşmakta olan iPhone Ultra modeline doğrudan bir cevap niteliği taşıyor. Geniş ekranı standart modele taşıyıp üstün donanımı Ultra takısıyla taçlandırmak, tüketicinin zihnindeki karmaşayı azaltabilir. Bu segmentasyonun, premium katlanabilir telefon almak isteyen kullanıcılar için daha net bir ayrım sunacağını söyleyebiliriz.

Güney Koreli üreticinin yeni katlanabilir telefon ailesini her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurması bekleniyor. Etkinlik kapsamında Galaxy Z Fold 8 ve Ultra modelinin yanı sıra yeni dikey katlanabilir model Galaxy Z Flip 8 de sahne alacak. Tanıtım tarihine yaklaştıkça cihazların teknik detaylarının daha da netleşmesi öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir: Oppo Reno16 serisi videolarda göründü! Yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un yeni isimlendirme stratejisi ve Galaxy Z Fold 8 modeli sizce başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!