Teknoloji dünyasının en değerli şirketlerinden biri olan Apple, yatırımcıların merakla beklediği verileri resmen paylaştı. Şirket tarafından yayımlanan Apple 2026 mali çeyrek raporu, ulaşılan rekor gelir seviyelerini ve iPhone 17 serisi için oluşan yüksek talebi gözler önüne seriyor. Peki, teknoloji devi yılın ilk takvim çeyreğinde tam olarak ne kadarlık bir büyüme kaydetti?

Apple 2026 mali çeyrek raporu ile gelen rekorlar

Yayımlanan Apple 2026 mali çeyrek raporu detaylarına göre, şirket bu dönemde 111,2 milyar dolar gelir elde etti. Aynı dönemdeki net kâr ise 29,6 milyar dolar seviyesine ulaşarak beklentilerin oldukça üzerine çıktı. Seyreltilmiş hisse başına kazanç oranı geçen yılın aynı dönemindeki 1,65 dolardan 2,01 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde marka 95,4 milyar dolar gelir ve 24,8 milyar dolar net kâr bildirmişti. Bu yıla ait brüt kâr marjı yüzde 47,1 seviyesinden yüzde 49,3 seviyesine çıkarak önemli bir ivme yakaladı. Apple yönetim kurulu ayrıca hisse geri alımları için 100 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdığını duyurdu.

Yatırımcıları sevindiren bir diğer gelişme ise hisse başına ödenen temettü miktarındaki artış oldu. Önceden 0,26 dolar olan ödeme 0,27 dolara çıkarıldı ve bu tutarın 11 Mayıs itibarıyla kayıtlı olan hissedarlara 14 Mayıs’ta ödeneceği açıklandı. Kazanç raporunun ardından şirketin hisse fiyatı normal işlemlerde yüzde 0,5 artış gösterirken, mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 0,5 değer kaybetti.

Ürün kategorilerindeki büyüme ve satış verileri

Şirketin gelir kalemlerinin tamamında yıllık bazda belirgin büyüme oranları görüldü. iPhone gelirleri yüzde 21,7 oranında artarken, Hizmetler kategorisi yüzde 16,3 büyüme ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. iPad satışları yüzde 8, Mac serisi yüzde 5,7 ve giyilebilir cihazlar ile EV aksesuarları yüzde 5 oranında yükseliş kaydetti.

Bölgesel bazda incelendiğinde Çin pazarındaki toparlanma dikkat çekiyor. Büyük Çin bölgesindeki gelirler yüzde 28,1 oranında artarak en yüksek sıçramayı yaptı. Asya Pasifik bölgesinin geri kalanı yüzde 25,3, Japonya yüzde 15,1, Avrupa yüzde 14,7 ve Amerika kıtası yüzde 11,9 büyüme sağladı.

Apple CEO’su Tim Cook, yeni ürünlerin bu başarıdaki rolüne dikkat çekti. Cook, “iPhone 17e ve M4 işlemcili iPad Air’in eklenmesiyle gelmiş geçmiş en güçlü serimizi tanıttık. Ayrıca tüm dünyada müşterileri büyüleyen MacBook Neo’nun lansmanını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. CFO Kevan Parekh ise 28 milyar doları aşan işletme nakit akışına vurgu yaptı.

Liderlik değişimi: Yeni dönem eylülde başlıyor

Yayımlanan Apple 2026 mali çeyrek raporu sunumunda finansal verilerin yanı sıra şirketin yönetim kademesindeki önemli bir değişim de ele alındı. Toplamda 89’uncu kazanç çağrısına katılan Tim Cook, eylül ayı itibarıyla CEO’luk görevini John Ternus isimli yöneticiye devredeceğini hatırlattı. Cook, şirketin işleyişinin ve gelecek planlarının sağlam olduğunu belirterek bu geçiş için en doğru zamanda olduklarını ifade etti.

Hisse Başına Kazanç (EPS) nedir?

Hisse başına kazanç, bir şirketin net kârının tedavüldeki toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen finansal bir göstergedir. Yatırımcılar için şirketin kârlılığını ve her bir hissenin o dönem ne kadar değer ürettiğini anlamak adına kritik bir ölçüttür.

