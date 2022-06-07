Apple, Türkiye adına zam habercisi olan WWDC 2022 etkinliğini dün gerçekleştirdi. Biz de gündüz yayınladığımız Apple zam videosu ardından bir de etkinlikte ortaya çıkan detayları ve beğendiğimiz özellikleri konuştuk.

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Yapılan etkinlikte iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, Yeni Apple CarPlay ile MacOS Ventura yazılımlarının yanı sıra Apple’ın geliştirdiği M2 çipseti ve bu çipseti içeren MacBook modelleri de tanıtılmış oldu. Detaylar videomuzda! Ayrıca aşağıdaki başlıklardan detaylara da göz atabilirsiniz.

Apple WWDC 2022’de tanıtılanlar