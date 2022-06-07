Apple, Türkiye adına zam habercisi olan WWDC 2022 etkinliğini dün gerçekleştirdi. Biz de gündüz yayınladığımız Apple zam videosu ardından bir de etkinlikte ortaya çıkan detayları ve beğendiğimiz özellikleri konuştuk.
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WWDC 2022’de Neler Tanıtıldı? | iOS 16, M2 MacBook, Yeni Apple CarPlay ve dahası
Yapılan etkinlikte iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, Yeni Apple CarPlay ile MacOS Ventura yazılımlarının yanı sıra Apple’ın geliştirdiği M2 çipseti ve bu çipseti içeren MacBook modelleri de tanıtılmış oldu. Detaylar videomuzda! Ayrıca aşağıdaki başlıklardan detaylara da göz atabilirsiniz.
Apple WWDC 2022’de tanıtılanlar
- Apple, iOS 16’yı Tanıttı! İşte Yenilikler
- M2 İşlemciye Sahip Apple Macbook Pro ve Macbook Air Tanıtıldı!
- Apple, 24 GB’a Kadar Belleği Destekleyen M2 Chip’i Duyurdu!
- Apple, macOS Ventura’yı Tanıttı!