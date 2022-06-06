Apple, merakla beklenen iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16‘yı bugün tanıttı. Apple’ın iPhone’da iOS 16 için bir kilit ekranı yenilemesi üzerinde çalıştığı söylendi ve şimdi bu WWDC‘de onaylandı. İşte diğer tüm yenilikler.

iPhone’ların kilit ekranı yenilendi

Apple, WWDC’de iOS 16 için çoğunlukla özelleştirmeye odaklanan bir dizi yeni kilit ekranı özelliğini açıkladı. Yazı tipleri ve renkler için seçebileceğiniz birkaç farklı seçenekle farklı stiller arasında geçiş yapabileceksiniz. Bildirimler, daha büyük ekranlı iPhone modellerinde uyarılara ulaşmanın daha kolay olduğu ekranın alt kısmına da taşındı.

Daha da iyisi, kilit ekranına widget’lar ekleyebileceksiniz ve uygulama geliştiriciler, uygulamalarının widget’larının görünümünü kilit ekranına daha iyi uyacak şekilde özelleştirebilecekler. Her şeyi kendiniz değiştirmeden eğlenceli bir görünüm istiyorsanız, Apple ayrıca önceden hazırlanmış kilit ekranı stilleri koleksiyonuna sahip olacak.

iOS 16, iMessage’ları Düzenleme veya Göndermeyi İptal Etme Özelliğini Sunuyor

Apple bugün iOS 16’daki Mesajlar uygulamasının birkaç yeni özellikle önemli ölçüde geliştirildiğini duyurdu.

iOS 16, önceden gönderilmiş iMessage’ları düzenleme ve göndermeyi geri alma, iMessage konuşmalarını okunmadı olarak işaretleme ve daha fazlasını sunar. Bu özellikler, iMessage‘ı WhatsApp ve Telegram gibi üçüncü taraf mesajlaşma servisleriyle daha uyumlu hale getirecek.

Apple ayrıca SharePlay‘in doğrudan Mesajlar uygulamasına geldiğini duyurdu. Bu işlevsellik, SharePlay’in Mesajlar uygulamasında başlatılmasını sağlayarak, örneğin bir arkadaşınıza mesaj gönderirken bir TV şovunu veya filmi izlemenize olanak tanır.

Apple, Paylaşılan iCloud Kitaplığı Dahil Aile Paylaşımı İçin Yeni Özellikleri Duyurdu

WWDC 2022 sırasında Apple, ailelerin Paylaşılan Kitaplık’ta kolayca fotoğraf ve video paylaşmasına olanak tanıyan, uzun zamandır beklenen bir özellik de dahil olmak üzere, Aile Paylaşımı‘ndaki yeni özellikleri ve iyileştirmeleri duyurdu.

Apple, iOS 16’nın bir parçası olarak, yaşa uygun kısıtlamaları ayarlamak ve hızlı kurulum dahil olmak üzere ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını yönetmesini kolaylaştırıyor.

Apple Haritalar’a çok duraklı navigasyon rota özelliği eklendi

Apple yöneticileri, Haritalar uygulamasının, kullanıcılar tarafından uzun süredir aranan bir özellik de dahil olmak üzere bir dizi özellik güncellemesi alacağını duyurdu. Yeni özellikle bir rotaya birden fazla durak ekleme yeteneği geliyor.

Bir yolculuğa on beşe kadar durak eklenebilir ve hareket halindeyken, uygulama aracılığıyla dokunsal olarak veya zaten direksiyon başındaysanız sesli komutlar kullanılarak eklenebilir.

Apple, Entegre Hız Göstergesi, İklim Kontrolleri ve Daha Fazlasına Sahip Çok Ekranlı CarPlay’i Duyurdu

Apple bugün, bir araçta birden fazla ekran desteği, “CarPlay” arayüzünden ayrılmadan klima veya ısı sıcaklığını ayarlamak için yerleşik klima kontrolleri ve daha fazlası dahil olmak üzere CarPlay’e gelen önemli iyileştirmeleri duyurdu.

Yeni nesil ‘CarPlay’ deneyimi, araçlarda çok çeşitli ekranları ve dijital gösterge kümelerini destekleyecek ve arayüz, bir aracın hız göstergesini, devir sayısını ve Apple Haritalar navigasyonunun yanı sıra daha fazlasını görüntüleyebilecek.

Apple, yeni ‌CarPlay‌ deneyimini destekleyen ilk araçların bu yıl içinde duyurulacağını söyledi. Apple, kararlı otomobil üreticilerinin Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo, Porsche ve diğerlerini içerdiğini söyledi.

iOS 16’yı alacak iPhone modelleri

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE iOS 16 Alamayacak

Apple’ın yeni duyurulan iOS 16 işletim sistemi, iOS 15 çalıştırabilen iPhone’ların çoğuyla uyumludur, ancak iPhone SE, iPhone 6s, ‌iPhone‌ 6s Plus ve ‌iPhone‌ 7, ‌iPhone‌ 7 Plus dahil olmak üzere bazı eski cihazlar için desteğini bıraktı.

iOS 16 büyük olasılıkla Eylül ayında piyasaya sürülecek ve geliştiriciler için ilk beta sürümünün bugün daha sonra ekilmesi bekleniyor. Yaklaşan iOS 16 güncellemesinde bu iyileştirmeleri deneyebileceksiniz.

WatchOS 9’da Duyuruldu

WatchOS 9, ne kadar yukarı ve aşağı hareket ettiğinizi ölçen dikey salınım metriği gibi birkaç yeni fitness özelliğine sahiptir. Yüksek performanslı sporculardan ilham alan antrenman deneyimleri de vardır.

Sleep Stages adlı yeni bir özellikle birlikte Sleep uygulamasına da büyük bir güncelleme geliyor. Apple Watch ve WatchOS 9, makine öğrenimi modelleri sayesinde uykunuzun hangi aşamasında olduğunuzu belirleyebilir.